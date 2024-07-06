لطيفة: «الذكاء الاصطناعي» يشوه صوت الفنان

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تستعد المطربة التونسية لطيفة لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية خلال الموسم الصيفي بعنوان «مافيش ممنوع»، ويضم 10 أغنيات، 9 باللهجة المصرية، وواحدة باللهجة التونسية، وجميعها تتناسب مع الأجواء الصيفية، ويحمل الألبوم العديد من الأفكار على مستوى الكلمات والألحان، وتعاونت فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين.

وجبة دسمة

عن سبب اختيار «مافيش ممنوع» عنواناً لألبومها التاسع والعشرين بمسيرتها، قالت لطيفة لـ«الاتحاد» إنه جذاب للجمهور العربي، ليبحث عن الممنوع والمسموح، والأغنية التي تم عنونة الألبوم بها، تعبر عن التفاهم العاطفي، وتوفير مساحة للحوار المشترك، وهي من كلمات نادر عبدالله وألحان وليد سعد.

وأوضحت لطيفة أن أغاني الألبوم تحمل العديد من الأنماط الموسيقية وتجمع بين الشرقي والغربي، بالإضافة إلى مفردات الأغاني، وسيكون الألبوم بمثابة وجبة دسمة، آمل أن تنال استحسان الجمهور العربي.

وحول تصوير كل أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب، أوضحت لطيفة أن الأغاني المصورة توثق العمل الموسيقي وتؤرخ له، وتظل في ذاكرة الجمهور مهما طال الزمان، ورغم التكلفة الإنتاجية المرتفعة لتصوير الأغاني، إلا أنه يسهم في الانتشار والنجاح بشكل كبير.

ذكاء اصطناعي

وأكدت أن هناك 4 أغنيات تم تصويرها بالذكاء الاصطناعي بقيادة المخرج اللبناني وليد ناصيف، لأصبح أول مطربة عربية أستخدم هذه التقنية فى شكل الصورة، ومنها أغنية عنوان الألبوم «مافيش ممنوع»، والأغنية التونسية «يالليالي» كلمات ملاك عادل، وألحان محمد حسن، وأغنية «بتقول جرحتك» كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، وأغنية «ضعف الإحساس» كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد بحر، واصفة تلك التجربة بالخطوة الجريئة، على أن يتم طرح باقي أغاني الألبوم تباعاً.

وقالت لطيفة إن تقنية الذكاء الاصطناعي فى تقليد أصوات المطربين تم استخدامها بشكل خاطئ، وتعتبرها خدعة كبرى، لأنها تشوه صوت الفنان، والأمر بمثابة قرصنة على إبداعه المتمثل في صوته، بالإضافة إلى فقدان الإحساس بالأغنية والتعبير عنها قبل الصوت المستنسخ.

تعاون مع الساهر

تعاونت لطيفة مع كاظم الساهر خلال الألبوم في أغنية من ألحانه، وكلمات الراحل عبد الوهاب محمد، ويعد هذا التعاون السابع بينهما، بعد «يا سيدي مسي»، «استحالة»، «حاسب»، «تلومني الدنيا»، «العاشقين»، و«من ينقذ الإنسان»، بجانب وجود 5 أغنيات في طور التحضير لإصدارها منفردة خلال الفترة المقبلة.

غراميات»

انتهت لطيفة من تسجيل ألبوم غنائي قصير، يحمل اسم «غراميات»، وتتعاون من خلاله مع الموسيقار اللبناني زياد رحباني، ويضم 6 أغانٍ من أشعار الرحباني والراحل أحمد فؤاد نجم، كما تقدم أغنيتين من أشعار عبد الوهاب محمد، وهذه هي المرة الأولى التي يضع الموسيقار اللبناني بصمته الموسيقية على أغانٍ مصرية.