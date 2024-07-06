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ارتفاع قياسي لـ «حرارة المحيطات»

ارتفاع قياسي لـ «حرارة المحيطات»
7 يوليو 2024 01:42

برلين (وام)

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سجلت المحيطات أرقاماً قياسية جديدة لدرجات الحرارة على مدار أكثر من 15 شهراً وكانت دافئة بشكل استثنائي منذ مارس من العام الماضي، فيما يعتقد أن غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري وراء هذه الزيادة. ووفقاً للخبراء، فإن أكثر من 90% من تأثير الحرارة الناتج عن هذا النشاط تمتصه المحيطات.
وسجلت أسطح البحار أعلى قيمة لها منذ بدء القياسات قبل حوالي 40 عاماً، وعادة ما يكون ذلك بفارق كبير عن الرقم القياسي اليومي السابق، وحتى الآن لا تزال درجة الحرارة أعلى بكثير من المتوسط في الأعوام من 1982 إلى 2011.

درجات الحرارة
المحيطات
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