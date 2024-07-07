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استبدال كسوة الكعبة المشرفة في أول أيام العام الهجري الجديد

استبدال كسوة الكعبة المشرفة في أول أيام العام الهجري الجديد
7 يوليو 2024 08:41

قامت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فجر اليوم الأحد الأول من المحرم 1446 هجرية، بتغيير واستبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة سنوياً.

وأشرف على إنجاز العمل فريق عمل من 159 صانعاً يقومون بتنفيذ عملية التغيير، وموزعون على جوانب وسطح الكعبة المشرفة حسب الاختصاص، حيث بدأ الفريق بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة.
واستعرضت وكالة الأنباء السعودية "واس" في تقرير لها اليوم، تركيب الكسوة الجديدة، التي يبلغ وزنها 1350 كيلو جرام، وارتفاعها 14 متراً، والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب.

وتستهلك الكسوة نحو 1000 كلغ من الحرير الخام الذي صُبغ داخل المجمع باللون الأسود، و120 كلغ من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة، فيما يبلغ عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، إضافةً إلى سبع قطع تحت الحزام.
وتشتمل الكسوة على 17 قنديلًا تحوي مخطوطات لأدعية "يا رحمن يا رحيم" و "الحمد لله رب العالمين" و "يا حي يا قيوم" و"الله أكبر" أسفل الحزام، وأربع صمديات مخطوطة لسورة الإخلاص موزعةً على جهات الكعبة الأربعة، وخمس حليات تزين ميزاب الكعبة والحجر الأسود، والركن اليماني وسلسلة مطرزة فوق الركن اليماني إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

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وبعد إعادة تذهيب الكعبة المشرفة يتم تركيب حلقات تثبت كسوة الكعبة المشرفة على رخام الشاذروان ويبلغ عددها 60 حلقة مذهبة، بهدف تثبيت الكسوة بشكل متسق، أمام العوامل الجوية المختلفة.
يذكر أنه يعمل في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة قرابة 200 صانع وإداري سعودي حيث يتضمن المجمع عدة أقسام هي: المصبغة والنسيج الآلي، والنسيج اليدوي، والطباعة، والحزام، والمذهبات، والخياطة، وتجميع الكسوة، الذي يضم أكبر ماكينة خياطة في العالم من ناحية الطول، حيث يبلغ طولها 16 متراً، وتعمل بنظام الحاسب الآلي، إضافةً إلى بعض الأقسام المساندة الأخرى.

المصدر: وام
العام الهجري الجديد
السعودية
الكعبة المشرفة
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