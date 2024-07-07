تحديد موعد لمحاكمة الممثل بالدوين في قضية مقتل مصورة

لم تفض جهود فريق الدفاع عن أليك بالدوين لإلغاء محاكمته إلى نتيجة، إذ سيُحاكَم الممثل الأميركي اعتباراً من الثلاثاء بتهمة القتل غير العمد في حادثة إطلاق النار التي أدت إلى مقتل مديرة التصوير في فيلم "راست".

يُفترض أن تستمر المحاكمة نحو عشرة أيام أمام محكمة في "سانتا في" بولاية نيو مكسيكو جنوب غرب الولايات المتحدة، في قضية إطلاق نار يعود تاريخها إلى أكتوبر 2021 ويواجه فيها الممثل، البالغ 66 عاما، خطر السجن 18 شهراً.

شهد تصوير فيلم الويسترن "راست" داخل مزرعة في ولاية نيومكسيكو الأميركية، مأساة في 21 أكتوبر 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصا خلبياً، غير أن ذخيرة حية انطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاماً) وإصابة المخرج جويل سوزا.

أثارت هذه الحادثة النادرة صدمة في هوليوود، وصدرت على إثرها دعوات كثيرة لمنع استخدام الأسلحة النارية في مواقع التصوير.

وفي إبريل الفائت، حُكم على هانا غوتيريز ريد المشرفة على استخدام الأسلحة في الفيلم، بالسجن 18 شهرا، في إدانة استأنفتها.

وتبيّن أن هانا غوتيريز ريد تولت وضعَ الرصاصات في المسدس الذي كان يستخدمه أليك بالدوين خلال التصوير. وانتقدت النيابة العامة إهمالها الكبير الذي أدى إلى "إخفاقات متواصلة تتعلق بالسلامة" في موقع التصوير.

تركت الشابة عديمة الخبرة الأسلحة من دون مراقبة ولم تتحقق من أن الرصاص الفارغ كان مزيفاً بالفعل، متجاهلةً بروتوكولات المجال السينمائي.

لكن النيابة العامة لم تتوصل إلى تحديد كيف وصلت ذخائر حية، وهي محظورة من حيث المبدأ، إلى موقع التصوير. وبالدوين متهم بالتصرف بطريقة خاطئة خلال التصوير.

وأشار المدّعون العامون في وثائق قضائية إلى أنّ "ضغط بالدوين على الطاقم في موقع التصوير أدى إلى تعريض سلامة الطاقم مرات عدة للخطر"، لافتين إلى أنّ الممثل "كان يصرخ دائماً" على الجميع ويرغب في إنهاء تصوير الفيلم سريعاً.

وبالدوين هو أيضاً منتج لهذا الفيلم ذي الميزانية المحدودة، لكنّه مُلاحق فقط كممثل في هذه القضية.

وأكّد بالدوين، الذي سلّمه مساعد المسؤولة عن الأسلحة السلاح وقال له إنه آمن، مراراً أنه لم يضغط على الزناد.

واعتبرت النيابة العامة أن هذه الأقوال "سخيفة للوهلة الأولى"، لأن خبيرة في مكتب التحقيقات الفيدرالي خلصت إلى أن السلاح لا يمكن تشغيله إلا عن طريق الضغط على الزناد.

ورأت النيابة العامة أنّ الممثل "كذب بشكل صارخ في شأن سلوكه" في موقع التصوير، وغيّر روايته لتجنّب أي مسؤولية.