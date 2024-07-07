الأكل الصحي يساعد في منع التدهور المعرفي

تتزايد الأدلة على أن اتباع نظام غذائي غني بالنباتات ومنخفض الملح والدهون المشبعة والأطعمة المصنعة يفيد الصحة العامة. كما يمكن للأنظمة الغذائية الصحية أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية والسكري والسرطان.

الجديد، هذه المرة، دراسة أظهرت أن تناول نظام غذائي صحي في سن أكبر يمكن أن يساعد في تقليل خطر التدهور المعرفي والخرف.

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فقد عرض بحث جديد، مزيدًا من الأدلة على أن الأكل الصحي طوال الحياة هو المفتاح للحفاظ على الوظيفة الإدراكية مع التقدم في العمر.

يشير البحث إلى أنه كلما تبنى الناس أنماط الأكل الصحي في وقت مبكر من حياتهم، كلما زاد احتمال أن يظلوا متيقظين ذهنيا حتى سن متأخرة.

وأفاد "موقع ميديكال نيوز توداي" البريطاني المتخصص بأن الدراسة جمعت بيانات من 3059 شخصًا على مدى سبعة عقود. وُلد جميع المشاركين في البحث في مارس 1946 وسجلوا عندما أطفالا في المسح الوطني للصحة والتنمية التابع لمجلس البحوث الطبية في المملكة المتحدة.

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على مدار أكثر من 75 عامًا، أجاب المشاركون في هذا الاستطلاع على أسئلة وقاموا باختبارات حول النظام الغذائي والإدراك والصحة العامة وعوامل أخرى.

في هذه الدراسة، قيّم الباحثون مقدار الغذاء الذي يتناوله المشاركون في خمس نقاط زمنية تتراوح أعمارهم فيها بين 4 و63 عامًا، باستخدام التذكر ومذكراتهم الخاصة بالطعام. وقاس العماء أيضًا قدرات المشاركين المعرفية في سبع نقاط زمنية تتراوح أعمارهم فيها بين 8 و69 عامًا.

ثم تحققوا من العلاقة بين النظام الغذائي والإدراك.

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الأكل الصحي مفيد لصحة الدماغ

استخدم الباحثون مؤشر الأكل الصحي لعام 2020 من خدمة الصحة والتغذية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية لتقييم جودة الأنظمة الغذائية للمشاركين.

في هذا المؤشر، يؤدي تناول كميات أكبر من الأطعمة، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية، إلى زيادة الدرجات. في حين، يؤدي تناول كميات أكبر من الحبوب المكررة والسكر والصوديوم والدهون المشبعة إلى تقليل الدرجات.

وجد الباحثون علاقة قوية بين جودة النظام الغذائي مع مرور الوقت والقدرات الإدراكية. حيث يميل المشاركون، الذين حافظوا على قدرات معرفية عالية في سن أكبر، إلى تناول المزيد من الأطعمة ذات الدرجات العالية في مؤشر الأكل الصحي، مثل الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة، والأطعمة ذات النسب القليلة من السكر المضاف.

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وفقًا لملخص الدراسة، كان 47% من المشاركين، الذين اتبعوا أنظمة غذائية منخفضة الجودة، في أدنى مسار معرفي، وكان 7% فقط منهم في أعلى مسار معرفي. في الجهة المقابلة، كان 48% من أولئك، الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا عالي الجودة، في المسار المعرفي الأعلى (8% منهم فقط ضمن المسار المعرفي الأدنى).

ورغم أن جميع المشاركين مالوا إلى اعتماد نظام غذائي صحي في مرحلة البلوغ، إلا أن الاختلافات في جودة النظام الغذائي في مرحلة الطفولة أثرت على الأنماط الغذائية اللاحقة للحياة، كما أشارت الباحثة الدكتوره كيلي كارا، الأستاذة في كلية فريدمان لعلوم وسياسات التغذية في جامعة "تافتس" الأميركية.

وقالت كارا، في بيان صحفي "يشير هذا إلى أن تناول الغذاء في وقت مبكر من الحياة قد يؤثر على قراراتنا الغذائية في وقت لاحق من الحياة، وترتبط التأثيرات التراكمية للنظام الغذائي مع مرور الوقت بتطور قدراتنا المعرفية العامة".

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وافقت كيلسي كوستا، اختصاصية التغذية على تصريح كارا، لكنها أكدت أن تحسين النظام الغذائي في وقت لاحق من الحياة يمكن أن يكون له تأثير مهم على القدرات الإدراكية.

وقالت كوستا إن "نتائج هذا البحث تشير إلى أن إجراء تغييرات للحصول على نظام غذائي صحي حتى منتصف العمر يرتبط بشكل جيد بالقدرات المعرفية في وقت لاحق من العمر"، مؤكدة أن "هذا يضيف بصيص أمل في أن آثار النظام الغذائي السيئ في وقت مبكر من العمر يمكن عكسها إلى حد ما على الأقل".