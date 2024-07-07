الإثنين 8 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

غموض حول أسباب «نحافة» لوبيز

غموض حول أسباب «نحافة» لوبيز
8 يوليو 2024 01:09

القاهرة (الاتحاد)

أثارت المغنية والممثلة الأميركية جينيفر لوبيز قلق معجبيها بسبب ظهورها، وقد خسرت الكثير من الوزن، واعترفت بأنها لم تصل أبداً في أي مرحلة من حياتها إلى تلك النحافة، في الوقت الذي أثيرت فيه إشاعات قوية حول انفصالها عن زوجها النجم الأميركي بن أفليك.
صرحت لوبيز (54 عاماً)، خلال مقابلة تلفزيونية بأنها خسرت بضعة كيلوغرامات أثناء تصويرها فيلم «قبلة المرأة العنكبوت» والذي يحتوي على الكثير من الرقص والغناء والحركة، الأمر الذي كان مرهقاً بالنسبة لها.
وأعرب معجبو لوبيز عن قلقهم على صحتها إزاء نحافتها الشديدة التي ظهرت في الصور التي شاركتها مع جمهورها على «انستغرام»، وتساءل الكثيرون في التعليقات عن سبب ذلك وكيفية فقدانها لوزنها بتلك السرعة، بينما أشاد آخرون بمظهرها الرائع وملابسها الجميلة، إلا أنها لم ترد على أي من التعليقات.
وذكر موقع «The Things» الأميركي، إنه في نفس الوقت، ظهر زوجها بن أفليك في العديد من الصور بمظهر أشعث غير مهندم، ويبدو عليه الاكتئاب والبؤس، الأمر الذي أثار التساؤلات أيضاً، لاسيما بعدما قال أحد المدونين: إن أفليك ولوبيز لا يعيشان معاً، وإنهما منفصلان ويوشكان على الطلاق.

جينيفر لوبيز
بن أفليك
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة
اليوم 19:44
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور بشأن الصيف
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور بشأن الصيف
اليوم 18:58
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل إغاثة أهالي قطاع غزة
8 يوليو 2024
فرز أصوات المقترعين خلال الجولة الثانية من الانتخابات في مركز انتخابي شرق فرنسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليسار» يتصدر الانتخابات الفرنسية و«تحالف ماكرون» ثانياً
8 يوليو 2024
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (وكالات)
الأخبار العالمية
كير ستارمر: الدولة الفلسطينية حق لا يمكن إنكاره
8 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©