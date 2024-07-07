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يرمي طفليه من الطابق الخامس ثم ينتحر

سيارة تابعة للشرطة الفرنسية
7 يوليو 2024 23:23

يرمي طفليه من النافذة ثم ينتحر
أقدم رب أسرة في العاصمة الفرنسية باريس على الانتحار بعد أن رمى طفليه من نافذة شقته في الطابق الخامس.
وقالت الشرطة إن خلافات عائلية مع زوجة الرجل، البالغ من العمر 49 عاما، تسببت في المأساة.
وبعد أن رمى طفليه، حاول الرجل رمي زوجته من النافذة لكنه لم يتمكن من ذلك.
إلا أنه قفز في الفراغ ليلقى حتفه على الفور، وفقا لشهود عيان. فيما قالت مصادر إن الطفلين، ويبلغان سنتين و5 سنوات، يتلقيان العلاج في المستشفى، وهما في حالة حرجة.
كما تم علاج الأم من قبل خدمات الطوارئ وهي في حالة صدمة. وفتح تحقيقان بتهم "الشروع في قتل قاصرين دون سن الخامسة عشرة" و"البحث عن أسباب الوفاة".
وأدت وكيلة النيابة زيارة إلى موقع الحادثة.

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