«صيف ونساء»..إبداع 70 فنانة

فاطمة عطفة (أبوظبي)

«صيف ونساء» معرض افتتح مؤخراً في «جاليري الاتحاد للفن الحديث» بأبوظبي، متضمناً أكثر من 150 لوحة فنية، شاركت فيها 70 فنانة بين الرسم والحفر على الخشب الخزف والنحت على المرمر والبرونز وغيرها، ويستمر طوال فصل الصيف.

وأشار صلاح الحيثاني، مدير المعرض إلى مشاركة فنانات من 20 جنسية عربية وأجنبية، بينهن 12 فنانة إماراتية، لافتاً إلى أن هذه أول مبادرة تحتفي بالفنانات من خلال معرض جماعي موسع على امتداد ست قاعات. ومن بين الفنانات المشاركات أسماء صديق المطوع، وخلود الجابري، ومنال دندن، وتمارة الأنباري، لميس أبو حليقة.