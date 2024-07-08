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الترفيه

باحثون صينيون يطورون نظام الدماغ على رقاقة

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8 يوليو 2024 09:52

طور باحثون صينيون، نظام تفاعل ذكي بين الدماغ والرقاقة، سمي بـ"ميتا بي أو سي"، ويتيح للجهاز العضوي في الدماغ السيطرة بشكل مستقل على الروبوتات للقيام بمهام مثل تجنب العقبات والتتبع والإمساك وأداء وظائف مستوحاة من الحوسبة الشبيهة بالدماغ، وذلك وفق دراسة أجراها بشكل مشترك باحثون من جامعتي تيانجين والجنوب للعلوم والتكنولوجيا، ونشرتها المجلة الدولية "الدماغ".

 

ونقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا" اليوم، عن الدراسة، أن الدماغ على رقاقة يتكون من جزئين: رقاقة إلكترونية، وأنسجة دماغ مزروعة في المختبر، ويتم إنشاء هذا الجهاز العضوي للدماغ من خلال تكنولوجيا تربية الخلايا الجذعية، ويمتلك بعض الوظائف الذكية للدماغ البيولوجي. ومن خلال تزويدها برقاقة كهربائية، يمكن للعلماء التحكم فيها لإرسال إشارات إلى الخارج وبالتالي تشغيل وظائف محددة.

 

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وقال مينغ دونغ، نائب رئيس جامعة تيانجين، إنه خلافاً عن التكنولوجيات التقليدية التي تستخدم في المقام الأول الدماغ البشري أو الأدمغة البيولوجية الأخرى كموضوعات تجريبية، برز الدماغ على الرقاقة كفرع جديد مهم في مجال واجهات الدماغ والحاسوب، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكون للبحث تأثير ثوري على تطوير المجالات العلمية المتطورة مثل الذكاء الهجين والحوسبة الشبيهة بالدماغ.

 

 

 

المصدر: وام
الصين
الدماغ البشري
رقاقة إلكترونية
الروبوتات
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