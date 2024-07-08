حفل زفاف يتحول إلى مأتم

قضى ثلاثة أشخاص كانوا في عداد المشاركين بحفلة زفاف في العاصمة المصرية القاهرة عندما انحرفت سيارتهم عن جسر وسقطت في نهر النيل، على ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن سيارة كانت تقلّ شقيقة العروس وصهرها وأربعة آخرين اصطدمت بحاجز معدني وسقطت على الطريق السريع قرب منطقة "المعادي" في جنوب القاهرة.

وقد انتشلت فرق الإغاثة، التي وصلت إلى المكان، جثث شقيقة العروس واثنين من الركاب، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى إنقاذ اثنين آخرين، من بينهم زوج شقيقة العروس، الذي كان يقود السيارة ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقالت الصحيفة إن عناصر الإنقاذ واصلوا عملية البحث عن مفقود آخر في الحادثة، اليوم الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن السائق كان يقود سيارته بطريقة استعراضية على الجسر، قبل أن يفقد السيطرة على المركبة، على ما يبدو.

تُعدّ مواكب الزفاف أمراً شائعاً في مصر، حيث تجوب السيارات المزينة الشوارع وتصدح منها الموسيقى.