الثلاثاء 9 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

دراسة: الحبوب ذات الفيتامينات المتعددة لا تطيل العمر

دراسة: الحبوب ذات الفيتامينات المتعددة لا تطيل العمر
9 يوليو 2024 00:57

سان فرانسيسكو (د ب أ)

يتناول نحو ثلث الشعب الأميركي الحبوب التي تحتوي على الفيتامينات المتعددة، رغم دراسات سابقة بأن تأثيرها محدود في تحسين الصحة بشكل عام، والآن أظهرت دراسة جديدة نشرتها الدورية العلمية (Jama Network Open)، وشملت زهاء 400 ألف شخص، أن تناول حبوب الفيتامينات التي تعرف باسم (Multi Vitamins) لا يساعد في إطالة العمر. 
تقول الباحثة إيريكا لوفتفيلد من المركز الوطني الأميركي لأبحاث السرطان، إنه بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ مع الأمراض المزمنة الرئيسة، «لم نجد أي دلائل على أن حبوب الفيتامينات المتعددة تساعد في إطالة العمر بالنسبة للأشخاص الذين يتناولونها بشكل منتظم».
وقامت المجموعة البحثية تحت رئاسة لوفتفيلد بتحليل البيانات التي وردت في ثلاث دراسات شملت أكثر 390 ألف شخص خضعوا لمتابعة صحية لفترة تصل إلى 27 عاماً في المتوسط، وكانت أعمارهم تبلغ في المتوسط 61 عاماً لدى بدء الدراسة.
وخلال قرابة ثلاثة عقود من المتابعة المستمرة، توفي زهاء 165 ألفاً من المتطوعين في التجربة، من بينهم 50 ألفاً فارقوا الحياة إثر إصابتهم بالسرطان و35 ألفاً بسبب أمراض القلب ونحو 9275 توفوا بسبب السكتات الدماغية.
وبحسب الموقع الإلكتروني «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الطبية، لم يرصد الفريق البحثي أي صلة بين تناول حبوب الفيتامينات المتعددة واحتمالات الوفاة طوال فترة الدراسة، مع تأكيد أن العِرق والنوع وطبيعة التعليم ونوعية الوجبات الغذائية الخاصة بالمتطوعين لم تؤثر على نتائج البحث.

الفيتامينات
الأبحاث الطبية
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اليوم 14:23
فقدان عجلة رئيسية من طائرة أثناء الإقلاع (أرشيفية)
الترفيه
فقدان عجلة رئيسية من طائرة أثناء إقلاعها
9 يوليو 2024
تصاعد أعمدة الدخان مع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نقص الوقود يهدد حياة آلاف المرضى في غزة
9 يوليو 2024
بوتين خلال استقباله مودي في موسكو
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الهندي يصل إلى موسكو في زيارة تستغرق يومين
9 يوليو 2024
الرئيس الصيني مرحباً برئيس الوزراء المجري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس الصيني يدعو إلى «تهيئة الظروف» لحوار بين كييف وموسكو
9 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©