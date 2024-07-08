«دماغ» صيني للسيطرة على الروبوتات

تيانجين (وام)

طور باحثون صينيون، نظام تفاعل ذكياً بين الدماغ والرقاقة، سمي بـ«ميتا بي أو سي»، ويتيح للجهاز العضوي في الدماغ السيطرة بشكل مستقل على الروبوتات للقيام بمهام مثل تجنب العقبات والتتبع والإمساك وأداء وظائف مستوحاة من الحوسبة الشبيهة بالدماغ، وذلك وفق دراسة أجراها باحثون من جامعتي تيانجين والجنوب للعلوم والتكنولوجيا، ونشرتها المجلة الدولية «الدماغ».

وقالت وكالة أنباء الصين أمس، إن نظام «الدماغ على رقاقة» يتكون من رقاقة إلكترونية، وأنسجة دماغ مزروعة في المختبر، ويمتلك بعض الوظائف الذكية للدماغ البيولوجي.