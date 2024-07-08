الثلاثاء 9 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

فقدان عجلة رئيسية من طائرة أثناء إقلاعها

فقدان عجلة رئيسية من طائرة أثناء الإقلاع (أرشيفية)
9 يوليو 2024 01:20

قالت شركة أميركية إن إحدى طائراتها فقدت عجلة الهبوط الرئيسية أثناء إقلاعها، الاثنين، وذلك في تكرار مشابه للحادث الذي وقع في مارس الماضي وساهم في إطلاق عملية مراجعة إجراءات السلامة الاتحادية لشركة الطيران.
ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم شركة "يونايتد إيرلاينز"، في رسالة بالبريد الإلكتروني الاثنين، أن الحادث لم يسفر عن إصابة أي شخص في الرحلة رقم 1001، وهي رحلة أقلعت من مدينة لوس أنجليس وهبطت في مطار دنفر.
وقال المتحدث باسم الشركة، في رسالته، إن الإطار عثر عليه في لوس أنجليس، دون أن يكشف عن أية تفاصيل. كما لم تسجل إصابات على الأرض أو بين الركاب الـ 174 وأفراد طاقم الطائرة السبعة.
يشبه الحادث ما تعرضت له رحلة طيران سابقة للشركة، في مارس الماضي، حيث فقدت إحدى عجلاتها بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار سان فرانسيسكو في رحلة إلى مدينة أوساكا اليابانية.  
وحُولت الطائرة، التي كان على متنها 249 شخصا آنذاك، إلى مطار لوس أنجليس الدولي حيث هبطت بأمان.  

أخبار ذات صلة
صور.. إصابة ركاب طائرة بجروح جراء مطبّات
طائرة ركاب تعود إلى المطار بسبب مشكلة فنية
المصدر: د ب أ
طائرة
يونايتد إيرلاينز
هبوط
حادث
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اليوم 14:23
فقدان عجلة رئيسية من طائرة أثناء الإقلاع (أرشيفية)
الترفيه
فقدان عجلة رئيسية من طائرة أثناء إقلاعها
9 يوليو 2024
تصاعد أعمدة الدخان مع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نقص الوقود يهدد حياة آلاف المرضى في غزة
9 يوليو 2024
بوتين خلال استقباله مودي في موسكو
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الهندي يصل إلى موسكو في زيارة تستغرق يومين
9 يوليو 2024
الرئيس الصيني مرحباً برئيس الوزراء المجري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس الصيني يدعو إلى «تهيئة الظروف» لحوار بين كييف وموسكو
9 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©