فقدان عجلة رئيسية من طائرة أثناء إقلاعها

قالت شركة أميركية إن إحدى طائراتها فقدت عجلة الهبوط الرئيسية أثناء إقلاعها، الاثنين، وذلك في تكرار مشابه للحادث الذي وقع في مارس الماضي وساهم في إطلاق عملية مراجعة إجراءات السلامة الاتحادية لشركة الطيران.

ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم شركة "يونايتد إيرلاينز"، في رسالة بالبريد الإلكتروني الاثنين، أن الحادث لم يسفر عن إصابة أي شخص في الرحلة رقم 1001، وهي رحلة أقلعت من مدينة لوس أنجليس وهبطت في مطار دنفر.

وقال المتحدث باسم الشركة، في رسالته، إن الإطار عثر عليه في لوس أنجليس، دون أن يكشف عن أية تفاصيل. كما لم تسجل إصابات على الأرض أو بين الركاب الـ 174 وأفراد طاقم الطائرة السبعة.

يشبه الحادث ما تعرضت له رحلة طيران سابقة للشركة، في مارس الماضي، حيث فقدت إحدى عجلاتها بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار سان فرانسيسكو في رحلة إلى مدينة أوساكا اليابانية.

وحُولت الطائرة، التي كان على متنها 249 شخصا آنذاك، إلى مطار لوس أنجليس الدولي حيث هبطت بأمان.