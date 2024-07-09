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إطلاق القمر الصناعي التركي "تركسات A6" إلى الفضاء

إطلاق القمر الصناعي التركي "تركسات A6" إلى الفضاء
9 يوليو 2024 10:56

أطلقت تركيا، اليوم، القمر الصناعي "تركسات A6" إلى الفضاء، وهو أول قمر صناعي للاتصالات محلي الصنع، من قاعدة "كيب كانافيرال" في ولاية فلوريدا الأميركية.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أنه تم إطلاق القمر "تركسات A6" الذي طوره مهندسون أتراك، بواسطة الصاروخ "فالكون 9"، التابع لمؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأميركية "سبيس إكس".

وتمت عملية الإطلاق بعد تأخير لعدة مرات بسبب الظروف الجوية.

وعادت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض بنجاح بعد حوالي ثماني دقائق، وهبطت على متن طائرة بدون طيار لشركة "سبيس إكس"، كانت متمركزة في المحيط الأطلسي.

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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، في رسالة مصورة بمناسبة إطلاق القمر "تركسات A6" أوردتها وكالة الأناضول للأنباء، إن بلاده فتحت صفحة جديدة في إنتاج الأقمار الصناعية مع إطلاق "تركسات A6" إلى الفضاء والذي سيزيد من قدرات أسطول الأقمار الصناعية لتركيا، مشيراً إلى أنه مع دخوله الخدمة سترتقي تركيا إلى مصاف الدول المصنعة للأقمار الصناعية للاتصالات.

وسيبدأ القمر الصناعي رحلته الفضائية نحو مداره عند خط طول 42 درجة شرقاً.
ومع انتهاء الرحلة ووصول القمر الصناعي لمداره ستبدأ مرحلة الاختبارات المدارية التي تستمر لمدة شهر على الأقل، لتستلم شركة "تركسات" التحكم بالقمر الصناعي لتكون جاهزة لأداء مهامها، حيث سيعمل القمر عبر 20 جهاز إرسال واستقبال بنطاق ك-السفلي.

وسيتمكن "تركسات 6A" من تقديم الخدمة لمناطق لا تخدمها الأقمار التركية الحالية، مثل الهند وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، وبذلك سيزداد عدد السكان الذين تصل إليهم الأقمار الصناعية من 3.5 مليار إلى 5 مليارات.

المصدر: وام
تركيا
الفضاء
قمر صناعي
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