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حورية.. «طبيبة» تبحث عن الحب

حورية.. «طبيبة» تبحث عن الحب
10 يوليو 2024 00:55

سعيد ياسين (القاهرة)

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تعود حورية فرغلي للدراما التلفزيونية بعد غياب ثلاثة أعوام، بمسلسل «سيما ماجي»، تدور أحداثه حول عددٍ من القضايا الإنسانية والنفسية التي تخص المرأة، وفي مقدمتها العنف الجسدي واللفظي، وقالت إنها تجسد فيه شخصية طبيبة تدعى «سيما» تبحث عن الحب، وتتزوج أكثر من مرة، وتفاجأ بأنها تعاني عدم الإنجاب.
يشارك في بطولة المسلسل رانيا يوسف وكمال أبو رية ومادلين طبر وسحر رامي ومحمد أبو داوود، تأليف حسان دهشان وإخراج تامر السعدني.
ونفت حورية تشابه الأحداث مع مسلسها الأخير «أيام»، الذي جسدت فيه شخصية زوجة ينصحها طبيبها المعالج بعدم الحمل حتى لا تنجب طفلاً مشوهاً.
 وأوضحت أنها تحلم بتجسيد شخصية «الملكة حتشبسوت» في عمل فني، وأنها وافقت قبل فترة على تقديم قصة «الأميرة ذات الهمة» في مسلسل من تأليف محمد السيد عيد، عبارة عن سيرة شعبية تحكي قصة فتاة غيرت المفاهيم السائدة عن المرأة العربية في العصور الوسطى، حيث تقود الجيوش وتحقق الانتصارات، وتسهم في تغيير الموقف التاريخي في العصر الذي تعيش فيه. 
على صعيد السينما تستكمل حورية قريباً تصوير دورها في فيلم «براءة ريا وسكينة»، بطولة وفاء عامر ومنذر رياحنة، إخراج عبدالقادر الأطرش، وتدور أحداثه حول محاولة إثبات براءة ريا وسكينة سفاحتي الإسكندرية الشهيرتين، استناداً لوقوعهما فريسة ظروف المجتمع، من خلال الاستشهاد بالمراجع التاريخية الموثقة.

حورية فرغلي
الدراما
رانيا يوسف
مادلين طبر
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