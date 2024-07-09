شيماء سليمان: أغنية «ما نسيتك» تشبهني

دبي (الاتحاد)

تحت قيادة المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، استطاعت الفنانة الكويتية شيماء سليمان أن تجمع ببراعة بين فنون الأداء التمثيلي والغنائي، أثناء تصويرها لدور الراوية في أغنية «ما نسيتك»، التي أدت أيضاً خلالها دور الحبيبة التي تستذكر لحظات الحب بحلوها ومرها ضمن مشاهد كليب أحدث أغانيها والتي ستطلقها اليوم تزامناً مع عيد ميلادها، لتحتفل بهذا العمل مع الجمهور.

في جورجيا

أغنية «ما نسيتك» هو أول كليب يجمع شيماء مع المخرجة نهلة الفهد بعد تجربتهما المشتركة في مسلسل «منت رايق»، والأغنية التي تم تصويرها في جورجيا كتب كلماتها مشرف العتابي ولحنها أدهم، ويتم عرضها على اليوتيوب ومنصات الأغاني المتنوعة لتكون أول أغنية مصورة بعد سلسلة الأعمال الغنائية المنفصلة التي طرحتها شيماء خلال الفترة الأخيرة.

الأغنية تشبهني

وبسؤال شيماء عن مشاعرها قبل انطلاق العمل قالت لجمهورها «سعيدة للغاية بأنني أشارككم أغنيتي وكليبي الجديد، وقد شعرت أن هذه الأغنية تناديني، فهي تشبهني، وأعتقد أنها تشبه أغلب البنات، وما جعلني أختار هذه الأغنية بالتحديد هو اللحن المليء بالتحويلات الموسيقية المتميزة التي ساهمت بوصف حالة الأغنية وحالة كل كلمة فيها»، وأضافت «عندما عُرضت الأغنية على المخرجة المتميزة نهلة الفهد نالت استحسانها، وفي الوقت الذي عُرضت علي فكرة التصوير سحرتني بفكرتها وتحمست بشدة، لأن القصة تجمع بين الدراما والتمثيل والغناء، وبحكم أنني ممثلة بالأصل أحببت فكرة جمع هذه المواهب في عمل واحد».

موهبة وحرفية

من جهتها، قالت المخرجة نهلة الفهد:«لا يختلف اثنان على موهبة شيماء سليمان، التي تبدع في أي دور يرسم لها، لهذا السبب عندما عملنا على سيناريو «ما نسيتك» شعرت بأنني شاهدت الكليب قبل تصويره، وعندما ناقشتها بالأمر وقلت لها بأن الكليب سيكون مليئاً بالمشاعر العاطفية والدراما لم تتردد لحظة، وأبدعت في أداء شخصيتها في الكليب كما خططنا لها ورسمناها معاً».

وأضافت الفهد «كل مشهد في الكليب كان يتطلب أن يحمل إحساساً معيناً، وهي استطاعت بحرفية عالية أن تعكس هذا الإحساس العالي».

وأشارت الفهد، قائلة «يدور الكليب حول فتاة ابتعدت عن حبيبها، لكنها لا تستطيع نسيانه، فتتذكره بمراحل مختلفة من حياتهما وبأداء غنائي وتمثيلي رائع».