كريس برات.. يعترف بالإسراف

ترجمة: عزة يوسف

اعترف الممثل الأميركي كريس برات بأنه لم يستطع الاحتفاظ طويلاً بأول أجر تقاضاه، والذي كان بقيمة 75 ألف دولار، وأنه سرعان ما عاد للعيش في شاحنته بعدما أنفقه بالكامل.

يُعد برات (44 عاماً)، من أنجح الممثلين في جيله ويحصل على ملايين الدولارات عن مشاركته في أي فيلم، إلا أنه مر بأوقات كان يحصل فيها على رقم أقل من ستة أصفار عن الفيلم.

وصرح برات، في أحد حواراته، بأنه كان يعيش في شاحنة في جزيرة ماوي في هاواي، وكانت حالته المادية ليست على ما يرام، لذا كان الحصول على هذا القدر من المال بمثابة حلم له، فسافر إلى أستراليا وقرر أن يجوب العالم، ولم يفق من غفلته إلا بعد شهرين وقد نفد كل المال.

ورغم شعوره بالصدمة، إلا أن النجم الأميركي تعلم أهمية تحمل المسؤولية وقرر أن يكون حكيماً بشأن الإنفاق، وبعد أن حظي برات بأدوار في أفلام ضخمة مثل «حراس المجرة» الذي حصل فيه على 1.5 مليون دولار، و«العالم الجوراسي» الذي وصل أجره فيه إلى 10 ملايين دولار، وصلت ثروته إلى 100 مليون دولار.

ليس الوحيد

ذكر موقع «The Things» الأميركي، أن برات ليس الممثل الوحيد الذي أنفق أول أجر له بسرعة، فلقد فعل بن أفليك ومات ديمون الشيء نفسه، عندما تلقيا أجرهما عن فيلم «جود ويل هانتنج».