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الترفيه

طرح الطابع الأكثر «ندرة وقيمة» في بريطانيا للبيع

طرح الطابع الأكثر «ندرة وقيمة» في بريطانيا للبيع
10 يوليو 2024 18:18

 من المقرر أن يتم طرح الطابع الأكثر «ندرة وقيمة» في بريطانيا، للبيع مقابل أكثر من نصف مليون جنيه إسترليني. وأفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، اليوم الأربعاء، بأن متجر «بول فريزر» لتجارة المقتنيات النادرة والطوابع البريدية، أكد أنه سيطرح الطابع البريدي «بيني ريد - بليت 77» الذي يعود تاريخه إلى عام 1864، للبيع مقابل 650 ألف جنيه إسترليني. 
وقال المتجر إنه كان جرى إصدار 21 مليار طابع من نوع «بيني ريد» في العهد الفيكتوري، ولم يتبقَ منها اليوم سوى تسعة أمثلة فقط من نسخة «بليت 77». 
ومن بين الطوابع التسعة، هناك ثلاثة فقط لدى القطاع الخاص، بينما توجد بقية النماذج لدى متاحف. ومن بين الثلاثة، يتردد أن هذا الطابع بالذات في «أفضل حالة».
 ومن جانبه، وصف متجر «بول فريزر» الطابع بأنه «أندر وأغلى طابع لبريطانيا العظمى»، مؤكداً أن سعره يبلغ 650 ألف جنيه إسترليني (832 ألف دولار). 

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