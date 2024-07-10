علماء يرصدون 5 توهجات شمسية قوية

رصد علماء روس من معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو 5 توهجات شمسية قوية قبل يومين.

وجاء في تقريرصادرعن المعهد أنه: «في يوم الاثنين 8 يوليو الجاري وفي تمام الساعة 00:59 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، تم رصد توهج شمسي في منطقة البقع الشمسية واستمر لمدة 10 دقائق، وفي الساعة 02:23 بتوقيت موسكو تم رصد توهج شمسي آخر في نفس المنطقة واستمر لمدة 18 دقيقة، وكذلك تم رصد 3 توهجات شمسية أخرى من المستويات M2.5 وM1.1 وM1.3».

وأشار التقرير إلى أنه وبعد حدوث التوهجات، ارتفع تأثير الأشعة السينية على الغلاف الأيوني للأرض من الصفر (هادئ) إلى المستوى R1 (ضعيف).

وكان العلماء في معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو قد رصدوا في مايو ويونيو الماضيين عدة توهجات شمسية قوية، وأشاروا إلى أن بعضها تسبب بخلل بأنظمة الاتصالات اللاسلكية وعواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة.