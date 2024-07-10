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الترفيه

«العيد عيدين».. في السينما المحلية والخليجية اليوم

أبطال الفيلم على السجادة الحمراء
11 يوليو 2024 00:59

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
أطلقت «إيمج نيشن أبوظبي»، مساء أمس الأول، العرض العالمي الأول للفيلم الكوميدي العائلي الإماراتي - السعودي «العيد عيدين»، في «عالم وارنر براذرز» بجزيرة ياس في أبوظبي التي شهدت أغلب مشاهد تصوير الفيلم، وسط حضور لافت لأبطال الفيلم وفريق العمل، ومجموعة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية.
يُعرض «العيد عيدين» في صالات السينما المحلية والخليجية اليوم (الخميس 11 يوليو)، وشهد العرض العالمي الأول، سير أبطال الفيلم على السجادة الحمراء، ومنهم الفريق النسائي الإماراتي الموهوب الذي قاد إنتاج الفيلم، وهن: المخرجة ميثة العوضي، والمنتجة راوية عبدالله، والكاتبة سارة الصايغ، والممثلة ميرة المدفع، إلى جانب الممثلين، فهد البتيري، حسن رجب وشادي الفونس.

ترابط عائلي
تدور أحداث «العيد عيدين» في إطار كوميدي، حول قصة عائلة إماراتية - سعودية، تقضي عطلتها في أبوظبي، حيث تتوالى الأحداث على نحو غير متوقع، وهو ما يترتب عليه مواقف مليئة بالكوميديا والصداقات، وفي هذه الأثناء يزداد الترابط بين أفراد العائلة.

عادات وتقاليد
بمناسبة إطلاق عروض الفيلم في صالات السينما، قالت المخرجة ميثة العوضي: «العيد عيدين» بالنسبة لي «الفرحة فرحتين»، فحلم حياتي تحقق في هذا الفيلم، لاسيما أنه أول إخراج لي لفيلم روائي طويل، ومن إنتاج «إيمج نيشن»، بعد مسيرة في صناعة الأفلام القصيرة، إلى جانب أنه يلامس واقع حياتي الشخصية، خصوصاً أن شقيقتي متزوجة من سعودي؛ لذلك أحببت أن استعرض من خلال قصة الفيلم الروابط العائلية والعادات والتقاليد الخليجية.

ثقافة وتراث
من جهتها، أعربت المنتجة راوية عبد الله عن سعادتها بأن تكون جزءاً من تنفيذ وصناعة هذا الفيلم، وقالت: أشكر «إيمج نيشن أبوظبي» على هذه الفرصة الرائعة التي أتاحت لي نقل صورة المرأة الإماراتية، وثقافة وتراث الإمارات، بقيادة المخرجة ميثة العوضي، والكاتبة المتألقة سارة الصايغ، إلى جانب إظهار ما تتمتع به أبوظبي من أماكن سياحية خلابة ومرافق ترفيهية عالمية.

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وأضافت: «العيد عيدين» تجربة نوعية في السينما المحلية والخليجية بكل المقاييس، خصوصاً أن الفريق الذي قاد صناعة الفيلم يتألف من 3 إماراتيات، إضافة إلى الممثلة ميرة المدفع التي تولت دور البطولة فيه.

رسالة حب
كتبت هذا العمل كرسالة حب لبلدي الإمارات، وأهلنا وثقافتنا ومجتمعنا، هذا ما أكدته الكاتبة سارة الصايغ، وقالت: أحببت كتابة سيناريو يستعرض ثقافة الإمارات والخليج والروابط العائلية والمجتمعية التي تجمعنا، فاعتبر نفسي محظوظة كوني إحدى المساهمات في تنفيذ هذا العمل الموجه للعائلات والأطفال، من خلال فيلم إماراتي - سعودي، يعيد إحياء الأفلام العائلية الخليجية من جديد.

فرصة ثمينة
الممثلة الإماراتية ميرة المدفع التي تلعب في فيلم «العيد عيدين» دور الأم التي تسعى لتحقيق أحلامها بينما تعتني بأسرتها، أعربت عن سعادتها بالمشاركة في بطولة هذا العمل المميز، وقالت: فخورة بأنه تم اختياري لأن ألعب دور البطولة في هذا العمل الكوميدي العائلي، الذي يستعرض أهمية الترابط بين أفراد الأسرة، وأشكر «إيمج نيشن» على الفرصة الثمينة التي أعطتها لفريق نسائي إماراتي، ليجتمعن في أول فيلم روائي طويل لهن، لتنفيذ هذا العمل الذي سيفتح لهن في المستقبل أبواب صناعة العديد من المشاريع السينمائية.

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