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حمد الشرقي يستقبل فريق هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

حمد الشرقي خلال استقبال فريق هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام (وام)
11 يوليو 2024 00:59

الفجيرة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والوفد المرافق له، الفائزين بجوائز المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس.
استمع سموه إلى شرح تفصيلي حول مشاركة هيئة الفجيرة للثقافة في هذا الحدث العربي الكبير، والجوائز المستحقة للبرامج والأعمال التي شاركت فيه، حيث فازت إذاعة «الفجيرة إف إم» بالمركز الأول عن برنامج «فيتامين»، وهو برنامج صحي توعوي، كما فازت أيضاً بالمركز الثاني عن برنامج «بيئتنا أمانة»، وفازت «إذاعة زايد للقرآن الكريم» بالمركز الثاني عن برنامج «من القلب»، من بين أكثر من 142 عملاً إذاعياً منافساً لهذا العام.
وشكر اليماحي صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذا اللقاء، وعلى الدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه للثقافة والإعلام في الفجيرة.

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الإمارات
الفجيرة
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