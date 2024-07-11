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الترفيه

تطورات جديدة في قضية أليك بالدوين بشأن حادثة فيلم "راست"

الممثل أليك بالدوين
11 يوليو 2024 12:54

اتُّهم الممثل الأميركي أليك بالدوين خلال محاكمته الأربعاء بـ"انتهاك القواعد الأساسية" للسلامة، بينما وصف فريق الدفاع حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة مديرة التصوير في فيلم "راست" هالينا هاتشينز، بـ"مأساة" غير مُتوقّعة.
ويواجه الممثل البالغ 66 عاماً والذي يُحاكَم بتهمة القتل غير العمد، احتمال الحكم عليه السجن حتى 18 شهراً.
وشهد تصوير فيلم الويسترن "راست" داخل مزرعة بولاية نيومكسيكو الأميركية، مأساة في 21 أكتوبر 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً كان يُفترض أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية انطلقت منه وتسبّبت بالحادثة التي أصيب فيها أيضاً المخرج جويل سوزا.
وأمام محكمة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو، قدمت المدعية العامة إرليندا أوكامبو جونسون المتّهم، في مستهل المحاكمة الأربعاء، على أنّه نجم أهمل قواعد السلامة الأساسية في التعامل مع الأسلحة.
وحضر أليك بالدوين الجلسة مرتدياً بزة داكنة وربطة عنق، وترافقه زوجته هيلاريا وشقيقه ستيفن، وهو ممثل أيضا.
وقال محاميه أليكس سبيرو "لن يكون هناك أي شاهد أو دليل في هذه المحاكمة يؤكد أنّ أليك كان يعلم أو كان يتعيّن عليه إدراك أنّ السلاح يحتوي على رصاصة حية"، مشيراً إلى مسؤولية مديرة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريس ريد، ومساعد المخرج ديفيد هالز.

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المصدر: وكالات
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