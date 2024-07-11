جزيرة السعديات.. تجارب صيفية استثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة السعديات أبوظبي عن تقديم تجارب صيفية استثنائية للزوار في صيف 2024، من خلال الاستفادة من باقات مصممة لعيش تجارب ترفيهية متنوعة في مرافق جزيرة السعديات، من خلال «الدخول المجاني للأطفال» و«الإقامة واللعب».

يوفر «الدخول المجاني للأطفال» للعائلات فرصة مثالية لقضاء عطلة صيفية ممتعة على جزيرة السعديات، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر، حيث يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً الإقامة واللعب وتناول الطعام مجاناً مع شخصين بالغين، إلى جانب الدخول المجاني إلى مدن ياس الترفيهية.

فيما توفر باقة «الإقامة واللعب» دخولاً مجانياً إلى «متحف اللوفر أبوظبي»، واستكشاف المعرض التعليمي «رحلة في رحاب الكون»، الذي يتيح للأطفال الانطلاق في رحلة استكشافية إلى الفضاء عبر بوابة الفن، واستكشاف الأعمال الفنية من عصور وثقافات متنوعة. كما يمكن للأطفال المشاركة في ورش عمل «مختبر الفن الصيفي»، من 9 إلى 19 يوليو.

ويوفر شاطئ السعديات، تجربة مميزة للأطفال والعائلات للاستمتاع بشاطئ جزيرة السعديات، وسط الأجواء الطبيعية الخلابة، كما يقدم مخيم الفن الصيفي من «بركلي أبوظبي» و«استوديو ماس الفني»، في «منارة السعديات»، تجربة إبداعية مميزة للأطفال من سن 6 إلى 12 عاماً، الذي افتتح 8 يوليو ويستمر حتى 23 أغسطس 2024، ويتيح لهم فرصة استكشاف مواهبهم الفنية وتنمية إبداعهم من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية الشيقة.