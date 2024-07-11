الخميس 11 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

جزيرة السعديات.. تجارب صيفية استثنائية

جزيرة السعديات.. تجارب صيفية استثنائية
11 يوليو 2024 13:41

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت جزيرة السعديات أبوظبي عن تقديم تجارب صيفية استثنائية للزوار في صيف 2024، من خلال الاستفادة من باقات مصممة لعيش تجارب ترفيهية متنوعة في مرافق جزيرة السعديات، من خلال «الدخول المجاني للأطفال» و«الإقامة واللعب».

أخبار ذات صلة
تعاون بين أبوظبي والفجيرة لتعزيز زيارات المتاحف والتبادل المعرفي

يوفر «الدخول المجاني للأطفال» للعائلات فرصة مثالية لقضاء عطلة صيفية ممتعة على جزيرة السعديات، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر، حيث يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً الإقامة واللعب وتناول الطعام مجاناً مع شخصين بالغين، إلى جانب الدخول المجاني إلى مدن ياس الترفيهية.
فيما توفر باقة «الإقامة واللعب» دخولاً مجانياً إلى «متحف اللوفر أبوظبي»، واستكشاف المعرض التعليمي «رحلة في رحاب الكون»، الذي يتيح للأطفال الانطلاق في رحلة استكشافية إلى الفضاء عبر بوابة الفن، واستكشاف الأعمال الفنية من عصور وثقافات متنوعة. كما يمكن للأطفال المشاركة في ورش عمل «مختبر الفن الصيفي»، من 9 إلى 19 يوليو.
ويوفر شاطئ السعديات، تجربة مميزة للأطفال والعائلات للاستمتاع بشاطئ جزيرة السعديات، وسط الأجواء الطبيعية الخلابة، كما يقدم مخيم الفن الصيفي من «بركلي أبوظبي» و«استوديو ماس الفني»، في «منارة السعديات»، تجربة إبداعية مميزة للأطفال من سن 6 إلى 12 عاماً، الذي افتتح 8 يوليو ويستمر حتى 23 أغسطس 2024، ويتيح لهم فرصة استكشاف مواهبهم الفنية وتنمية إبداعهم من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية الشيقة.

السعديات
جزيرة السعديات
آخر الأخبار
"مكتب الذكاء الاصطناعي" يطلق أول تحد لتعزيز فرص وإمكانات الشركات والمواهب
علوم الدار
"مكتب الذكاء الاصطناعي" يطلق أول تحد لتعزيز فرص وإمكانات الشركات والمواهب
اليوم 15:50
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى جراء أمطار غزيرة في الصين
اليوم 15:42
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تفوز بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية
اليوم 15:40
ساوثجيت يتحول من «فاشل» إلى «بطل» في إنجلترا!
الرياضة
ساوثجيت يتحول من «فاشل» إلى «بطل» في إنجلترا!
اليوم 15:30
ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من مصرف الشارقة الإسلامي
اقتصاد
ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من مصرف الشارقة الإسلامي
اليوم 15:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©