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"آبل" تحذر مستخدمي أجهزة "آيفون" من هجمات

جهاز "آيفون"
12 يوليو 2024 01:00

حذرت شركة "آبل" مستخدمي أجهزة أجهزة "آيفون" في عشرات الدول من هجمات برامج التجسس.
هذه هي المرة الثانية هذا العام التي ترسل فيها الشركة مثل هذا التحذير، وكانت الأولى في أبريل للمستخدمين في 92 دولة.
جاء في التحذير، الموجه إلى الأشخاص الذين يعتقد أنهم مستهدفون، أن "شركة آبل اكتشفت أنك مستهدف من خلال هجوم برامج تجسس مرتزقة يحاول اختراق جهاز آيفون المرتبط بمعرف آبل الخاص بك".
وأكدت "آبل" خطورة الموقف ودعت المستخدمين المتضررين إلى أخذ التحذير على محمل الجد.
وامتنعت الشركة عن الكشف عن معلومات تفصيلية حول الموجة الأخيرة من هجمات برامج التجسس، ولم تكشف عن الدول المتضررة. ورغم ذلك، أبلغ مستخدمون في الهند عن تلقي التنبيه.
وأفاد موقع "تك كرانش" أن آبل أكدت على الطبيعة الحساسة لأساليبها للتعرف على التهديدات وحذرت المستخدمين المتضررين من الكشف عن مزيد من التفاصيل، حيث من المحتمل أن يساعد ذلك المهاجمين على تجنب الرصد.

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المصدر: د ب أ
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