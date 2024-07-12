"آبل" تطلق نظارات "فيجن برو" في ألمانيا

أطلقت شركة "آبل" الأميركية العملاقة للتكنولوجيا نظارات الكمبيوتر "فيجن برو" في السوق الألمانية اليوم الجمعة. وتعتزم الشركة استغلال النظارة، التي تبلغ تكلفتها حوالي 4000 يورو، في إنشاء منصة حاسوبية جديدة - "الحوسبة المكانية" - والتي تربط بين المحتوى الرقمي والبيئة الحقيقية.

وتعتبر "فيجن برو" أغلى بكثير من نظيراتها المنافسة من إنتاج "ميتا" التي تحمل اسم "إتش تي سي"، لكن نظارة "آبل" تتيح لمستخدميها الاستفادة من تكنولوجيتها الداخلية المعقدة والتفاعل في الوقت نفسه مع أجهزة أخرى للشركة.

وتحتوي "فيجن برو" - مثل النظارات المخصصة لعرض الواقع الافتراضي - على شاشات عرض أمام العين. ويتم تسجيل البيئة الحقيقية بواسطة الكاميرات ونقلها إلى هذه الشاشات.

ويمكن لـ"فيجن برو" أن تجعل شاشات افتراضية كبيرة تظهر أمام العين، حيث يمكن على سبيل المثال مشاهدة أفلام كما لو كانت معروضة على الشاشة - أو استخدام عدة شاشات اصطناعية للعمل. ويمكن ربط أجهزة كمبيوتر "ماك بوك" المحمولة عبر تلك النظارات، بحيث تقوم بدور الشاشة بينما لا يزال بالإمكان استخدام لوحة مفاتيح الكمبيوتر ولوحة التتبع.

وتعتقد آبل أن النظارة الذكية "فيجن برو" ستستخدم في مجالات التعليم في مؤتمرات الفيديو وإنتاج الموسيقى بوحدات تحكم ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى بث المحتوى وممارسة الألعاب عبر الإنترنت. ويمكن أيضا استخدام النظارة لتغمرك تماما في عالم رقمي، دون أن تظهر لك تفاصيل الغرفة من حولك. وربما تكون أشد الخواص غرابة في نظارة الواقع الافتراضي الجديدة هي وجود شاشة عرض خارجية تظهر عيون المستخدم للأشخاص المحيطين به.