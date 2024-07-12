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الترفيه

مشاهير يحضرون حفل زفاف ابن أغنى رجل في آسيا

أنانت أمباني وخطيبته راديكا ميرشانت
12 يوليو 2024 18:21

ضمت الاحتفالات الفخمة، التي نظمت بمناسبة زفاف نجل أغنى شخص في آسيا، قائمة مدعوين من مشاهير السينما والتلفزيون والرياضة والموسيقى وبعض الشخصيات السياسية.
يقام حفل زفاف أنانت أمباني (29 عاما)، الابن الأصغر لرجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، أغنى شخص في آسيا، على راديكا ميرشانت (29 عاما)، اليوم الجمعة، ويستمر لمدة أربعة أيام تليها حفلات استقبال لثلاثة أيام.
بدأت الاحتفالات قبل أشهر مع رحلة بحرية إلى أوروبا لـ1200 ضيف ثم مع حفلات موسيقية خاصة مع نجمي البوب ​​ريانا وجاستن بيبر.
ومن المتوقع أن يحضر حفل الزفاف مشاهير مثل الشقيقتين كيم وكلوي كارداشيان، وهما نجمتان سابقتان في برامج تلفزيون الواقع أصبحتا سيّدتي أعمال، وبطل الملاكمة السابق للوزن الثقيل مايك تايسون.
كما رصدت الصحافة الهندية رئيسي الوزراء البريطانيين السابقين بوريس جونسون وتوني بلير في مطار بومباي.
في يونيو الماضي، انطلق الزوجان في رحلة بحرية استمرت أربعة أيام، تخللتها عروض فنية أحيتها المغنية كايتي بيري، بالإضافة إلى فرقة "باك ستريت بويز" الأميركية، والتينور الإيطالي أندريا بوتشيلي.
كان من بين الضيوف في الحفلات السابقة مؤسس موقع فيسبوك مارك زاكربرغ وإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى بعض من أبرز نجوم الرياضة والترفيه في الهند.

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المصدر: وكالات
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