هزاع الرئيسي يطلق «إنتِ الغلا»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق المطرب الإماراتي هزاع الرئيسي أغنية جديدة بعنوان «إنتِ الغلا»، تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، من إخراج أنس سيف.

ويقول مطلعها: ما شي يغني عنك يا دبي.. لو أملك العالم بدنياي

الروح أنتِ دامني حي.. وإن مت في أرضك موطاي

أنتِ الهواء وأنت لي المي وأنتِ مماتي وأنتِ محياي

وأوضح الرئيسي أنه يحضِّر حالياً لمجموعة من الأغنيات التي سيصدرها في الموسم الصيفي 2024، وتتنوع بين الرومانسية والإيقاعية السريعة والشعبية، ومن المقرر أن يجمعها في «ميني ألبوم» ويطرحه على حسابه الرسمي بـ«يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي، كاشفاً أنه انتهى من تحضير أغنية بعنوان «يا مرسل الورد»، والتي ستكون أولى أغنياته في الـ«ميني ألبوم»، ويقول مطلعها:

يا مرسل الورد فيه الشوق يجرحنا.. حنا على العهد لك دايم نداريك

منك الهدية قبلنا وذوقك أفرحنا.. وطبع الغلا والموده طيبنا يباريك

يا فرحة الخاطر اللي منه سامحنا.. ترى عيوني على راحتك وتراعيك.