السبت 13 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

هزاع الرئيسي يطلق «إنتِ الغلا»

هزاع الرئيسي
13 يوليو 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أغنية ألمانية عن «نبتة الراوند» تغزو العالم

أطلق المطرب الإماراتي هزاع الرئيسي أغنية جديدة بعنوان «إنتِ الغلا»، تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، من إخراج أنس سيف.
ويقول مطلعها: ما شي يغني عنك يا دبي.. لو أملك العالم بدنياي
الروح أنتِ دامني حي.. وإن مت في أرضك موطاي 
أنتِ الهواء وأنت لي المي وأنتِ مماتي وأنتِ محياي
وأوضح الرئيسي أنه يحضِّر حالياً لمجموعة من الأغنيات التي سيصدرها في الموسم الصيفي 2024، وتتنوع بين الرومانسية والإيقاعية السريعة والشعبية، ومن المقرر أن يجمعها في «ميني ألبوم» ويطرحه على حسابه الرسمي بـ«يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي، كاشفاً أنه انتهى من تحضير أغنية بعنوان «يا مرسل الورد»، والتي ستكون أولى أغنياته في الـ«ميني ألبوم»، ويقول مطلعها: 
يا مرسل الورد فيه الشوق يجرحنا.. حنا على العهد لك دايم نداريك 
منك الهدية قبلنا وذوقك أفرحنا.. وطبع الغلا والموده طيبنا يباريك
يا فرحة الخاطر اللي منه سامحنا.. ترى عيوني على راحتك وتراعيك.

هزاع الرئيسي
يوتيوب
آخر الأخبار
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: غزة تواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال
13 يوليو 2024
ترامب خلال فعالية انتخابية بولاية فلوريدا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستشارو ترامب يفضلون بقاء بايدن في السباق
13 يوليو 2024
بوتين خلال خطاب أمام مجموعة «بريكس» بموسكو (أ ف ب )
الأخبار العالمية
روسيا: لا نخطط لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي
13 يوليو 2024
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في الشجاعية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تنفي وجود ترتيبات مع إسرائيل بشأن حدود غزة
13 يوليو 2024
رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
الأخبار العالمية
«القيادة الرئاسي» اليمني يحذِّر «الحوثي» من التصعيد الشامل
13 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©