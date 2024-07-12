«اليونسكو» تختار أبوظبي للاحتفال باليوم الدولي لموسيقى الجاز 2025

أبوظبي (الاتحاد)

يحتفل العالم في 30 أبريل من كل عام، باليوم الدولي لموسيقى الجاز، في خطوة تهدف إلى الاحتفاء وتكريم شكلٍ من أشكال التعبير الفني.

وبالتزامن مع هذه المناسبة، أعلنت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وهيربي هانكوك سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، عن اختيار مدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات لتكون المدينة العالمية المضيفة لاحتفالات اليوم الدولي لموسيقى الجاز 2025.

وستقام الاحتفالات بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، من خلال تسليط الضوء على تراث أبوظبي الثقافي، الذي يجسد نسيجاً متناغماً من الثقافة العربية والإماراتية، كما سيتم تعريف الجمهور العالمي بموسيقى الجاز العربية من خلال إدخال الآلات الموسيقية الكلاسيكية مثل العود والقانون والناي، ومع الإعلان عن اختيار أبوظبي، لتكون المدينة العالمية المضيفة لعام 2025 ومدينة اليونسكو للموسيقى الإبداعية، بدأت الاستعدادات لاستضافة هذا الحدث، الذي سيتضمن عرض التفاعلات بين التقاليد الموسيقية المحلية وموسيقى الجاز التي تعود لعقودٍ خلت.



مدينة الموسيقى

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نعتز باختيار أبوظبي لاستضافة احتفالية 2025 لليوم الدولي لموسيقى الجاز، لما يعكسه هذا الإعلان من تميز المشهد الموسيقي المزدهر في إمارتنا والتزامها الراسخ بالتنوع الثقافي باعتبارها «مدينة الموسيقى» من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، كانت أبوظبي على الدوام منارة للابتكار والتميز الموسيقي، حيث تمتزج الألحان العربية التقليدية بسلاسة مع الموسيقى العالمية، مما يوفر نسيجاً ثقافياً نابضاً بالحياة وفريداً من نوعه. إن استضافة اليوم العالمي لموسيقى الجاز تؤكد من جديد التزامنا بالفنون وسعينا لترسيخ مكانة منجزنا الموسيقي الحيوي على المستوى العالمي. كما وتحتفل مدينتنا باستمرار بالمواهب الموسيقية من جميع أنحاء العالم وترعاها، ونحن نستعد للترحيب بعشاق موسيقى الجاز والموسيقيين والفنانين»، فيما قالت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»: «نحيي اليوم الدولي لموسيقى الجاز لعام 2025 في مدينة أبوظبي، في خطوة من شأنها أن تشكِّل قيمة مضافة وجديدة من خلال تسليط الضوء على التنوع الثقافي. ويسهم الاحتفال في هذه المدينة الكوزموبوليتانية، في تسليط الضوء على قدرة موسيقى الجاز ودورها في توحيد قيَم إنسانيتنا المشتركة».



وجهة عالمية

أثمر استثمار أبوظبي في قطاع الثقافة، في تحويل المدينة إلى وجهة عالمية للفنون والإبداع، الأمر الذي أدى إلى استقطاب وجذب مؤسسات ثقافية من الطراز العالمي وتعزيز دور ومهام المؤسسات المحلية وتسليط الضوء على جذورها العربية، وإلى جانب الحفل الموسيقي، سيتم تنظيم سلسلة من البرامج التثقيفية والتوعية المجتمعية، والتي ستشكل العنوان الرئيس لهذا اليوم الاحتفالي الطويل. حيث ستقوم أبوظبي في 30 أبريل بتوفير التعليم الموسيقي للمدارس المحلية في جميع أنحاء المدينة. كما ستفتح مؤسسات التعليم العالي مثل بيركلي أبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي وغيرها من الجامعات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أبوابها لتقدم ورش عمل ودروس رئيسة في قاعات المحاضرات ومساحات المعارض. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتعزيز مشاركة الموسيقيين الشباب، وتشجيعهم على تنمية اهتمامهم بالموسيقى وعزف الجاز.



30 أبريل

في 30 أبريل من كل عام، يجمع اليوم الدولي لموسيقى الجاز الذي أعلنته «اليونسكو» عام 2011 المجتمعات والدول والأفراد من أنحاء العالم.

ويركز هذا اليوم على تقدير موسيقى الجاز كأحد أشكال التعبير الثقافي ودورها في تعزيز التنوع وحوار الثقافات، نجحت هذه الحركة العالمية، في الوصول إلى أكثر من ملياري شخص في كل القارات من خلال البرامج التعليمية، العروض الفنية، التواصل المجتمعي والمنصات الإلكترونية، وتقع مهمة تنظيم وترويج وإنتاج اليوم الدولي لموسيقى الجاز، كل عام على عاتق معهد هيربي هانكوك لموسيقى الجاز وهو منظمة غير ربحية رائدة في المجال.