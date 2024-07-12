لصوص يسرقون 17 طنا من سمك السلمون

ذكرت الشرطة الألمانية أن لصوصا مجهولين سرقوا حمولة شاحنة كاملة من سمك السلمون كانت في طريقها من الدنمارك إلى بولندا.

كان رجال الشرطة قد اكتشفوا، الشاحنة المفصلية الفارغة في مدينة "نوردرشتيت" الواقعة شمالي ألمانيا، بعد أن حددت شركة النقل البولندية موقع الشاحنة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس".

وأفادت الشرطة أن قيمة حمولة السلمون، التي تزن 17 طنا، تبلغ أكثر من 100 ألف يورو (109 آلاف دولار أميركي).

يعتقد محققون أن الحمولة الكاملة لسمك السلمون المسروق نقلت إلى شاحنة أخرى في المكان الذي اكتشفت فيه الشاحنة المسروقة.