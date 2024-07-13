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دراسة: الشعور بالامتنان يطيل العمر

دراسة: الشعور بالامتنان يطيل العمر
14 يوليو 2024 01:14

لوس أنجلوس (د ب ا)

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ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن دراسة جديدة تضم نحو 50 ألف سيدة بالغة، توصلت إلى أنه كلما زادت قوة مشاعر الامتنان لديهن، كلما قلت فرص وفاتهن خلال الأعوام الثلاثة التالية، وبالتأكيد سوف يرحب الأشخاص الذين يميلون بطبيعتهم إلى تقديم الشكر بنتائج الدراسة، في حين أن الأشخاص الذين لا يميلون لذلك، ربما يشعرون بالامتنان لمعرفة أنه بالممارسة، ربما يتمكنون من تعزيز شعورهم بالامتنان، ويتمكنون من جني مكاسب طول العمر أيضاً. 
قال جويل وونج أستاذ الإرشاد النفسي في جامعة انديانا، الذي يتناول بالبحث ممارسات وتدخلات الامتنان، ولم يشارك في الدراسة الجديدة «إنها دراسة مثيرة». 
مؤشرات حيوية
ربطت أدلة متزايدة ما بين الامتنان ومجموعة من المزايا من أجل الصحة العقلية والبدنية، وتم التوصل إلى أن الأشخاص الذين يسجلون درجات أعلى على مقاييس الامتنان يتمتعون بمؤشرات حيوية أفضل بالنسبة لوظائف القلب والأوعية الدموية، والتهاب النظام المناعي والكوليسترول، كما أنه من المرجح بصورة كبيرة أن يتناولوا أدويتهم، ويمارسوا التمارين الرياضية بصورة دورية، كما أنهم يتبعون عادات نوم صحية ونظام غذائي متوازن. 
كما أن الامتنان مرتبط بانخفاض خطورة الإصابة بالاكتئاب، وبدعم اجتماعي أفضل وبتبنى هدف أكبر في الحياة، وكل هذه الأمور مرتبطة بطول العمر، مع ذلك، هذه أول مرة يربط فيها الباحثون بصورة مباشرة ما بين الامتنان وانخفاض خطورة الوفاة مبكراً، حسبما قال وونج وآخرون. 
وقال وونج «الأمر ليس مفاجأة، ولكن من الجيد دائماً أن نرى بحثاً تجريبياً يدعم فكرة أن الامتنان ليس فقط أمراً جيداً بالنسبة للصحة العقلية، ولكن أيضاً جيداً من أجل العيش لفترة أطول». 
دهشة
قالت ينج تشين، كبيرة واضعي الدراسة، والعالمة الباحثة التجريبية في برنامج هيومن فلورشينج في جامعة هارفارد، إنها تشعر بالدهشة لندرة الدراسات التي تربط بين الامتنان والوفاة، لذلك لجأت هي وزملاؤها للحصول على بيانات من (Study Health Nurses)، وهي دراسة خاصة بصحة الممرضات ترصد صحة وعادات الآلاف من النساء الأميركيات منذ عام 1976.
وخلال عام 2016، تضمنت هذه الجهود اختباراً لقياس شعور الممرضات بالامتنان، وطُلب منهن استخدام مقياس مؤلف من سبع نقاط لتحديد درجة موافقتهن أو عدم موافقتهن على ستة أقوال، بما فيها «لدى الكثير في الحياة الذي أشعر بالامتنان تجاهه»، و«إذا كان يتعين على أن أكتب لائحة تضم الأمور التي أشعر بالامتنان تجاهها سوف تكون القائمة طويلة للغاية». 
تعزيز الامتنان
قدمت 49 ألفاً و275 ممرضة إجاباتهن، وقسم الباحثون الإجابات إلى نحو ثلاث مجموعات بناء على درجات الامتنان، وبالمقارنة بالنساء صاحبات أقل درجات، كانت اللاتي سجلن أعلى درجات يملن لأن يكن أصغر سناً، ومن المرجح بصورة كبيرة أن يكون لهن زوج أو شريك، كما أنهن أكثر مشاركة في الجماعات الاجتماعية، وبوجه عام يتمتعن بصحة أفضل، وقد بلغ متوسط عمر الممرضات اللاتي أجبن على الأسئلة 79 عاماً، وبحلول نهاية 2019،  توفي منهن 4068 سيدة، وقد خلصت تشين وزملاؤها إلى أن الممرضات اللاتي لديهن أعلى شعور بالامتنان أقل عرضة للوفاة بنسبة 29% مقارنة بالأقل امتناناً. 
خطوات بسيطة
أظهرت التجارب السريرية أنه يمكن تعزيز الامتنان من خلال خطوات بسيطة، مثل الاحتفاظ بمفكرة لكتابة الأمور التي تشعر بالامتنان نحوها أو كتابة خطاب شكر وتسليمه يداً بيد، حيث إن الامتنان مهارة يمكن بناؤها.

لوس أنجلوس تايمز
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