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ليلى وإلهام وهالة.. «قلبي يحبك يا دنيا»

ليلى وإلهام وهالة.. «قلبي يحبك يا دنيا»
14 يوليو 2024 01:14

سعيد ياسين (القاهرة)

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تشارك ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي في عمل جديد، من خلال فيلم «قلبي يحبك يا دنيا»، وتأتي هذه المشاركة الثلاثية بعد غياب طويل منذ شاركن عام 1996 في بطولة فيلم «يا دنيا يا غرامي».
قالت إلهام إنها تنتظر بدء تصوير الفيلم وهو ليس تحويلاً لفيلم «يا دنيا ياغرامي»، إنما دراما تتناول ما حدث لبطلاته بعد مرور 25 عاماً على أحداث الفيلم، الذي شاركهن بطولته هشام سليم وماجدة الخطيب ومجدي فكري وحسين الإمام وأحمد سلامة، تأليف محمد حلمي هلال وإخراج مجدي أحمد علي.
وأوضحت إلهام أنها من جانبها تقوم قريباً بتصور دورها في فيلم «الحب كله» الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي شعبي خلال يوم واحد، ويشاركها بطولته أحمد فتحي وإلهام صفي الدين، تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر، ويتناول طبيعة الحارة المصرية والمشاكل التي يمر بها أهلها، ليلقي الضوء على أحلام البسطاء، في الزواج والمعيشة، وتجسد فيه شخصية سيدة تسعى لتزويج ابنها من خلال حفل زفاف مميز، لكن تحدث العديد من المواقف والمفارقات التراجيدية والكوميدية غير المتوقعة.

ليلى علوي
إلهام شاهين
هالة صدقي
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