5 ممثلات.. يبدعن على المنصات الرقمية

محمد قناوي (القاهرة)

تغيرت قوالب وأشكال الدراما، مؤخراً، حيث أصبح الجمهور أمام أبجدية جديدة في المشاهدة مع هيمنة المنصات الإلكترونية الرقمية المتخصصة في عرض مختلف الأعمال، ما أدى إلى انتشار نمط جديد ومختلف في مضمونه وحلقاته القصيرة. بدأ الكثير من النجوم خوض هذه التجارب التي جذبت العديد من الممثلات على وجه الخصوص.

منة.. «هدوء قتلة»

تستعد منة شلبي لتصوير مسلسل «هدوء قتلة» سيناريو محمد هشام عبية وإخراج كريم الشناوي، معالجة درامية لنص روائي بنفس الاسم للكاتب طارق إمام، وتدور الأحداث في 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية العربية، وتدور الأحداث في إطار تشويقي بوليسي، حيث تستكشف الرواية العالم السفلي لمدينة القاهرة المزدحمة.

صبا.. «وتر حساس»

تواصل الممثلة الأردنية صبا مبارك وجودها على المنصات الرقمية، فبعد مسلسلي «بين السطور» و«لحظة غضب»، تخوض تجربة جديدة بمسلسل «وتر حساس»، مع هيدي كرم، إنجي المقدم، ومحمد علاء، تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، ويدور حول الخيانة الزوجية، من خلال 3 سيدات، طبيبة ومحامية وموظفة.

إيمان.. «برغم القانون»

تتألق إيمان العاصي في البطولة المطلقة الأولى لها من خلال مسلسل «برغم القانون» ويشاركها هاني عادل وفرح يوسف ووليد فواز ومحمد القس، تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول العديد من القضايا الخاصة بمشاكل بعض الزوجات، وتجسد إيمان دور محامية، في إطار من التشويق والإثارة.

دينا.. «إلا الطلاق»

تقدم دينا الشربيني، من خلال إحدى المنصات الرقمية، مسلسل «إلا الطلاق»، مع إياد نصار، سلمى أبو ضيف، وصفاء الطوخي، تأليف تامر كروان، وإخراج محمد بركة، ويتكون من 10 حلقات، تدور حول معلمة في مدرسة دولية، وتجسد دورها دينا، وهي متزوجة من كاتب شهير، وتشك في خيانته لها بعد زواج دام 7 سنوات، خصوصاً في ظل رفضه لفكرة الإنجاب منها.

مي.. «الأميرة»

تقدم مي عزالدين مسلسلاً جديداً يحمل اسماً مؤقتاً بعنوان «الأميرة» للسيناريست محمد سيد بشير، ومن المقرر إعلان موعد بدء تصويره عقب التعاقد مع الممثلين المشاركين في البطولة، وكانت مي قد شاركت في رمضان الماضي كضيفة شرف خلال الحلقة الأخيرة، وضمن مشهد النهاية في مسلسل «كوبرا»، بطولة محمد إمام.