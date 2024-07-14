ميزات جديدة للفيديوهات القصيرة على يوتيوب

مع تزايد المنافسة بين منصات بث الفيديوهات القصيرة مثل تيك توك وريلز، أعلنت منصة يوتيوب المملوكة لشركة جوجل إضافة المزيد من الخصائص الجديدة إلى منصة الفيديوهات القصيرة يوتيوب شورتس لجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين.

وأعلنت يوهانا فوليش مديرة المنتجات في يوتيوب عن إضافة 5 خصائص جديدة إلى يوتيوب شورتس ستساعد منتجي المحتوى في إنشاء مقاطع فيديو قصيرة بما في ذلك إمكانية تحويل الفيديوهات الطويلة إلى فيديوهات قصيرة يتم بثها على خدمة يوتيوب شورتس، إلى جانب أدوات لإلهام صناع المحتوى مثل ملصق باسم "أضف فيديوهاتك" الذي يشجع منتجي الفيديوهات القصيرة على إضافة محتواهم إلى الفيديو الذي نشره مستخدم آخر.



وأضافت فوليش في تسجيل فيديو موجه إلى مستخدمي يوتيوب "الشيء الوحيد الذي أحببته هو أن أي شخص يمكنه إنتاج فيديو قصير، من خلال توفير كل الأدوات التي تسهل الطريق أمام أي شخص لكي يصبح منتج محتوى". وتركز اثنتان من الخصائص الجديدة على الطريقة التي يريد المستخدم أن يقدم بها الصوت أو الحديث في الفيديو.



على سبيل المثال، تتيح إحدى الخصائص للمستخدم توليد العبارات النصية التوضيحية للفيديو آلياً ثم يقوم المستخدم بتحريرها وضبطها بتغيير نوع الخط ولون النص، في حين تتيح خاصية أخرى له الاختيار من بين أربعة أصوات لقراءة النص المكتوب بواحد منها.

وتتيح الأدوات الجديدة للمستخدم الاستفادة من مجموعة الفيديوهات الشهيرة والكبيرة الموجودة على منصة يوتيوب بالفعل في إنتاج الفيديوهات القصيرة.



من ناحية أخرى قالت فوليش إن خدمة شورتس تسجل حوالي 70 مليار مشاهدة يومياً، وهو نفس الرقم الذي سجلته منصة يوتيوب الأم في سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن المنصة تدرس السماح بعرض فيديوهات تتجاوز مدتها 60 ثانية على خدمة شورتس.