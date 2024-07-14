استطلاع: غالبية سكان العالم تعرضوا لهجمات إلكترونية

ميونخ (د ب أ)

كشف استطلاع دولي عن أن غالبية السكان في 15 دولة تعرضوا لجرائم إلكترونية، وبحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة «ميونخ ري» الألمانية لإعادة التأمين، تعرض في المتوسط 57% من المشاركين البالغ عددهم 7500 من أستراليا مروراً بألمانيا وصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية بالفعل لهجمات إلكترونية. تتضمن تلك الهجمات 5 أنواع مختلفة من الجرائم الإلكترونية: فيروسات الكمبيوتر، والاحتيال التجاري، والاحتيال في التحويلات، وسرقة الهوية، وسرقة بيانات شخصية، وقد تفاوتت نتائج الاستطلاع من بلد لآخر، ففي اليابان لم يتعرض 72% من السكان لهجوم سيبراني، ما يجعلها الأكثر أماناً في هذا الصدد. وبحسب الاستطلاع، فقدد حلت الهند في المرتبة الأولى بنسبة 80%، وجاءت هولندا في المرتبة الأخيرة بنسبة 27%.