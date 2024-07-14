مرام علي.. تعاني من «امرأة» بالعربي

محمد قناوي (القاهرة)

بدأت الممثلة السورية مرام علي تصوير دورها في النسخة العربية لمسلسل «امرأة»، المأخوذ عن فورمات لمسلسل تركي، تم تقديمه في ثلاثة مواسم وحقق نجاحاً كبيراً، ويشارك في بطولته اللبنانيون تقلا شمعون ونيقولا معوض وستيفاني عطا الله، وطوني عيسى، ومجدي مشموشي.

قالت مرام إن التصوير يتم في إسطنبول، وأقدم فيه شخصية فتاة فقيرة تتزوج بعد قصة حب طويلة وتنجب طفلين، ولكن الزوج يختفي فجأة فتبدأ البحث عنه دون جدوى، وتمرض وتعود إلى والدتها، إلا أنها تعاني قسوة شقيقتها الشريرة.

وبعد سنوات من الظروف المعيشية الصعبة، يتبين أن أختها السبب وراء اختفاء الزوج الذي كانت تعشقه، ليظهر مرة أخرى ويتبين أنّه متزوج ولديه عائلة، وتبدأ الصراعات لاكتشاف لغز الماضي.

وأضافت مرام أن «امرأة» ليس التجربة الأولى لها في الفورمات، حيث يعرض لها حالياً على إحدى المنصات العربية مسلسل «الخائن»، الذي تم تقديم نسخة أميركية منه بعنوان «دكتور فوستر»، ويشارك في النسخة العربية سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، ريتا حرب، جلال شموط، وتدور أحداثه حول طبيبة متزوجة ولديها ابن وتعيش حياة سعيدة، لكن ينهار كل شيء باكتشافها خيانة زوجها لها مع شابة صغيرة، فتقرر الانتقام.

وأشارت مرام إلى أن تقديمها أدوار الشر ساهم في إظهار موهبتها، والممثل الذكي يختار الأعمال التي لا تشبه شخصيته الحقيقية، وأدواراً لا تتكرر أو تتشابه؛ لأن هذا قد يصيب المشاهد بالملل، ولا يضيف لرصيد الفنان.