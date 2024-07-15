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الترفيه

صور ترامب على قمصان خلال محاولة اغتياله تلقى رواجا

قميص يحمل صورة ترامب رافعا قبضته بعد محاولة اغتياله
15 يوليو 2024 16:29

أثارت محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب موجة من الشراء على الإنترنت لمنتجات تحمل صورته بعد إطلاق النار عليه مباشرة وشعارات مثل "مضاد للرصاص" و"الأساطير لا تموت أبدا" و"إطلاق النار يجعلني أقوى".
وانتشرت قمصان عليها صورة ترامب وهو يرفع قبضته عاليا والدماء تسيل على وجهه بسعر يتراوح من تسعة دولارات إلى 40 دولارا أميركيا.
وسارعت الشركات والبائعون إلى إطلاق شعارات ومنتجات أغلبها يصور المرشح الجمهوري للرئاسة على أنه شجاع، لتصبح الأحدث في سلسلة طويلة من المنتجات الخاصة بترامب.
وقال تاجر الملابس تشونغ جياتشي (28 عاما)، الذي باع خلال 24 ساعة حوالي 40 قميصا عليها صورة ترامب بعد إطلاق النار عليه "(المبيعات) تجاوزت توقعاتي. لم أتوقع أن يكون لترامب هذا العدد الكبير من المعجبين".
وذكرت لي جينوي (25 عاما) لوسائل إعلام في هونغ كونغ أن مصنعها في الصين أنتج قميص ترامب في نصف دقيقة تقريبا.
وأضافت "طرحنا القمصان بمجرد سماعنا أخبار إطلاق النار. ورغم أننا لم نكن قد قمنا حتى بطباعتها، تلقينا أكثر من ألفي طلب من الصين والولايات المتحدة في غضون ثلاث ساعات".
وسرعان ما وضعت صورة ترامب بعد إدانته في دعوى قضائية عام 2023 على قمصان وأكواب وملصقات ودمى.
واستغل أنصار ترامب ومؤيدوه، الذين كانوا محتشدين حوله في تجمع انتخابي يوم السبت، الصورة التي التقطت له مباشرة بعدما أطلق رجل (20 عاما) النار عليه من فوق سطح مبنى.
وأصيبت أذن ترامب اليمنى وتلطخ وجهه بالدماء في إطلاق النار الذي حدث في "بتلر" بولاية بنسلفانيا، وهي ولاية مهمة في الانتخابات التي ستجرى في الخامس من نوفمبر المقبل.

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المصدر: رويترز
دونالد ترامب
محاولة اغتيال
قميص
صورة
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