«سي وورلد أبوظبي».. تجارب استثنائية للصيف

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، أكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم، عن استضافة مهرجان محيط الأضواء الأول من نوعه الذي يقدم للضيوف مجموعة من التجارب الترفيهية اليومية هذا الصيف، من الساعة 6:00 مساءً حتى 8:00 مساءً حتى 25 أغسطس 2024.

سيُبرز المهرجان قصة عالم «المحيط يجمعنا» التي تحتفي بالعلاقة الوثيقة بين الإنسان ومنظومة الأحياء البحرية في المحيطات، من خلال تجربة احتفالية مشوقة تتميز بباقة من العروض الحية وفناني الدمى المتحركة.

وسيتألق عدد من الفنانين في أزياء مضيئة لتقديم رقصات تعبيرية تتمحور حول الحفاظ على البيئة، حيث سيقومون بتقليد الحركات الرشيقة والحيوية للحيوانات البحرية المتنوعة، بدءاً من قناديل البحر، وصولاً إلى الشعاب المرجانية.

وستتاح الفرصة للضيوف من الأطفال والكبار للمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب الاحتفالية، مثل تزيين الوجوه برسومات مستوحاة من الأحياء البحرية باستخدام ألوان النيون المضيئة.

وسيستمتع الجمهور أيضاً بمشاهدة مجسمات ضخمة لقناديل البحر مضاءة بأضواء LED، حيث تقدم عرضاً ضوئياً تحت الماء يحاكي بيئة أعماق البحار الساحرة. كما ستضفي الدمى والمجسمات البحرية الكبيرة، التي تتفاعل مع الأشعة فوق البنفسجية، أجواء من المرح والإثارة، بالإضافة إلى العروض الباهرة لعازفي الطبول المائية، والكرات المضيئة القابلة للنفخ، والمزيد من المفاجآت المستوحاة من عالم المحيطات النابض بالحياة والإبداع.

يُعد «عالم المحيط يجمعنا» القلب النابض لسي وورلد أبوظبي، الذي يُبرز أهمية الحفاظ على كوكب الأرض والمحيطات التي تحتضن أشكال الحياة الغنية والمتنوعة. تهدف القصص والتجارب، التي يحتضنها هذا العالم الغامر، إلى إلهام الضيوف ليصبحوا رواداً في حماية المحيطات والحياة البحرية التي تزخر بها.

يتماشى المهرجان مع رؤية «سي وورلد أبوظبي» التي تمزج بين الترفيه والتعليم حول الأحياء البحرية في تجربة فريدة ومتكاملة، مما يعزز الوعي البيئي ويشجع على حماية البيئة البحرية.