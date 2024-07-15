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حديقة الحيوانات بالعين تحتفي بـ«اليوم العالمي للشمبانزي»

حديقة الحيوانات بالعين تحتفي بـ«اليوم العالمي للشمبانزي»
15 يوليو 2024 19:45

العين (الاتحاد)
تحتفي حديقة الحيوانات في مدينة العين باليوم العالمي للشمبانزي الذي يوافق 14 يوليو من كل عام، مسلطة الضوء على جهود ونجاحات عالمية حققتها للحفاظ عليه، وإطلاق برامج عامة ومتخصصة لتوعية المجتمع بأهمية صون الطبيعة وحماية الحياة البرية من خطر الانقراض.
تحتضن الحديقة حالياً أربعة أفراد من الشمبانزي مكونة من ذكر وثلاث إناث، يرجع موطنهم الأصلي إلى أفريقيا الاستوائية، وتعيش في الغابات الاستوائية والسافانا، وتعاني هذه الحيوانات تهديدات مختلفة، مثل تدهور بيئتها الطبيعية، والصيد غير المشروع، بالإضافة لانتقال الأمراض إليها من قبل البشر.
تقدم حديقة الحيوانات في العين أعلى معايير الرعاية البيطرية والغذائية والبيئية والتأهيل السلوكي الإيجابي للشمبانزي، ومن أمثلة التعزيز البيئي توفير الألعاب المختلفة والأرضيات الخشبية لتصنع منزلها بنفسها، إلى جانب التعزيز الغذائي، الذي يعنى بطريقة تقديم الطعام والتي تشمل على سبيل المثال تقديم الفواكه على شكل مكعبات ثلجية وعصائر، ونثر حبوب دوار الشمس والفول السوداني في أنحاء معرضها لتقوم بالبحث عنها كما تفعل في بيئتها الطبيعية.
على صعيد التوعية بأهمية الحفاظ على الشمبانزي من الانقراض، تحرص الحديقة على تثقيف وتعريف المجتمع سواءً على مستوى الزوار أو الأجيال المستقبلية من طلاب المدارس بأهمية حماية الحيوانات المهددة بالانقراض وأهمية حمايتها، للحفاظ على التنوع البيولوجي الطبيعي على كوكب الأرض لجميع الكائنات، بما فيها الإنسان.
وعلى الجانب الترفيهي، تقدم حديقة الحيوانات في مدينة العين لزوارها تجربة مشاهدة إطعام الشمبانزي ورؤيته، وهو يعيش حياته اليومية بكل عفوية في بيئة مطابقة لبيئته الطبيعية، مثل تسلق الهياكل الخشبية والحبال والمنصات المرتفعة ما يظهر سلوكها الطبيعي وتفاعلاتها الاجتماعي مع الزوار، بالإضافة لحكاياتها التي يرويها مربيها للزوار، والتي تثير فضول ودهشة الزوار حول أذكى الحيوانات وأكثر الرئيسيات شعبية في العالم. 

حديقة الحيوانات في العين
قرود الشمبانزي
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