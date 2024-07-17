ليزا كودرو.. كيف اكتسبت ثروتها وفيم تنفقها؟

ترجمة: عزة يوسف

اشتهرت الممثلة الأميركية ليزا كودرو، بأدائها لشخصية «فيبي بوفيه» في المسلسل الكوميدي «الأصدقاء»، وذكر موقع «The Richest» الكندي، أن ليزا (60 عاماً)، صنعت ثروة كبيرة تقدر بنحو 130 مليون دولار.

وهذه الثروة تتمثل في:

- التمثيل

جاء جزء كبير من ثروة كودرو من دورها في مسلسل «الأصدقاء»، حيث كسبت منه ملايين الدولارات عبر مواسمه العشرة، بما يقدر بـ 90 مليون دولار.



- الإعلانات

استفادت كودرو من شعبيتها على مر السنين، فقدمت العديد من الإعلانات التلفزيونية للعديد من العلامات التجارية الشهيرة.



- حقوق الملكية

كسبت كودرو أموالاً إضافية من «الأصدقاء»، عن طريق حقوق المشاركة وإيرادات إعادة العرض في جميع أنحاء العالم.



- الإنتاج والكتابة

لعبت كودرو دور المنتج التنفيذي في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية، كما قامت بكتابة سيناريو بعض المشاريع التلفزيونية.



فيما تنفق ثروتها في:

- العقارات

سمحت ثروة كودرو الضخمة لها بشراء العديد من العقارات في أماكن مختلفة، فلديها منزلان مذهلان في بيفرلي هيلز، وبنتهاوس في يوتا يقدر بـ3.6 مليون دولار.



- السيارات

تملك كودرو مجموعة من السيارات باهظة الثمن، لكنها تفضل تويوتا بريوس بقيمة 28 ألف دولار الصديقة للبيئة لاستخدامها اليومي.



- الأعمال الخيرية

تدعم كودرو العديد من المنظمات الخيرية، وتكرس قدراً كبيراً من ثروتها لذلك.



- العطلات

تقضي كودرو إجازاتها في أماكن غير معتادة مع عائلتها وأصدقائها مثل ماليبو، ودبلن وبلاكبول.