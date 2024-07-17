ملك قورة.. «جريمة منتصف الليل»

سعيد ياسين (القاهرة)

تواصل الفنانة المصرية ملك قورة حالياً، تصوير دورها في مسلسل «جريمة منتصف الليل»، بطولة أحمد عبدالعزيز ورانيا يوسف وصلاح عبدالله وعفاف شعيب، تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان، ويدور حول جريمة مقتل طالبتين في منزل إحداهما في وقت متأخر من الليل، وتحوم الشبهات حول صديقتهما الثالثة.

كما تواصل قورة تصوير مسلسل «كنبة حبشي» مع كريم عفيفي ومحمد ثروت وإيمان السيد، إخراج محمد مصطفى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

وكانت قورة قد شاركت مؤخراً في فيلم «جوازة توكسيك»، الذي انطلق عرضه سينمائياً مطلع هذا الشهر، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب بين شاب وفتاة بدأت بسوء تفاهم، وتمر بمرحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

وقالت ملك إنها تجسد فيه شخصية فتاة تنتمي لعائلة ارستقراطية، وتبدأ مشاكلها مع حبيبها نتيجة اختلاف العادات والتقاليد والطباع بين العائلتين.

الفيلم بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وهيدي كرم ومحمد أنور وتامر هجرس، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.