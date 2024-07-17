«أسبوع دبي للموضة» يكشف عن برنامج ربيع وصيف 2025

دبي (الاتحاد)

ينطلق أسبوع دبي للموضة لموسم ربيع وصيف 2025 من إمارة دبي، العاصمة العالمية الرائدة للأزياء والموضة، وسيجري تنظيمه من 1 - 7 سبتمبر المقبل ويسبق أسبوع نيويورك للموضة. ويقدّم أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، أعلى مستوىً من التميز والتنوّع والرؤية المستقبلية. وستبادر أكثر من 30 علامة تجارية من فرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا وفلسطين وروسيا والإمارات والمملكة المتحدة، إلى استعراض مجموعاتها من الأزياء الشعبية والأزياء الراقية، إلى جانب ضيوف من المصمّمين ذوي الشهرة العالمية الواسعة. وفي إطار البرنامج المقرّر لأسبوع دبي للموضة، سيجري تنظيم فعاليات متنوّعة في أنحاء دبي، والتي تضمّ 40 عرضاً وحفل عشاء خاصّاً وفعالية لإطلاق مجموعات جديدة من تنظيم نخبة من أبرز العلامات العالمية وأصحاب المصلحة ومشاركة فئة مختارة من المدعوّين.

وسوف تتركّز الأيام الـ 3 الأولى من أسبوع دبي للموضة لربيع وصيف 2025 حول مجموعات الأزياء الراقية، لتزويد المشاركين في هذا الحدث العالمي البارز بمجموعة من أحدث صيحات الموضة وتجارب التسوّق الفردية المصمّمة بعناية بالتعاون مع أبرز المتاجر. أما الأيام الـ 3 الأخيرة، فسوف تلقي الضوء على مجموعات الأزياء الجاهزة لمصمّمين مشهورين. وسيتركّز اليوم الأخير من برنامج فعاليات أسبوع دبي للموضة حول المواعيد الخاصة وإطلاق برنامج الجهات العالمية الراغبة بالشراء للمرة الأولى، إلى جانب عروض الأزياء وفعاليات رفيعة المستوى، لتمكين تجّار التجزئة في أنحاء العالم من الحصول على مزايا الفئات الخاصّة بأسبوع دبي للموضة.

وأشارت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، إلى أنّ دبي تُعدّ قلب الموضة النابض على مستوى المنطقة، حيث تؤثر بشكل كبير على إيقاع تنظيم فعاليات الموضة العالمية. وأوضحت أنّ المجموعات التي يقدمها أسبوع دبي للموضة والمصمّمون المشاركون في هذا الحدث العالمي البارز تسهم في إضفاء لمسة مبتكرة على صناعة الموضة والأزياء العالمية وتعزيز التنوّع وتسليط الضوء على أبرز المواهب الناشئة في المنطقة، إذ ساهم أسبوع دبي للموضة منذ انطلاقه في توفير العديد من الفرص المميزة، وإطلاق الشراكات المثمرة، وبناء شبكات عالمية تربط المصمّمين المشاركين بالجهات الراغبة بالشراء.

وقالت: «نطمح إلى تحقيق المزيد من التقدّم من خلال النسخة المقبلة من أسبوع دبي للموضة، والتي تضمّ منصّة جديدة للجهات الراغبة بالشراء وموقعاً موسّعاً والمزيد من الفعاليات المرافقة لهذا الحدث وبرنامجاً موسّعاً خاصّاً بالمصمّمين. نحن على ثقة بأنّ النسخة المقبلة من أسبوع دبي للموضة سوف تسهم على غرار سابقاتها في بلوغ آفاق جديدة من التميز في عالم الأزياء ومواصلة ترسيخ مكانة دبي إحدى أبرز عواصم الموضة العالمية».

وقال محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي: «يُعدّ تعزيز الروابط وإيجاد قنوات التواصل الفعّالة بين تجار التجزئة من حول العالم والمصمّمين المبتكرين الذين يلقي عليهم أسبوع دبي للموضة الضوء من الأهداف الرئيسية لبرنامج الجهات العالمية الراغبة بالشراء، والذي نطلقه للمرة الأولى تزامناً مع النسخة المقبلة من أسبوع دبي للموضة. وتأتي ردود الفعل والتعليقات الإيجابية من أبرز الجهات الفاعلة ضمن قطاع الأزياء العالمي تأكيداً على الدور البارز الذي تلعبه مثل هذه المنصّة على الساحة العالمية. ونؤكد التزامنا الراسخ بدعم قطاع الأزياء، عبر تزويد المصمّمين والتجّار على حدٍ سواء، بمجموعة غنية من فرص النمو».