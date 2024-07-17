«البحر الأحمر السينمائي» تكشف عن فرق صناعة الأفلام

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن الفرق المُختارة للنسخة الرابعة من تحدّي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة الذي انطلق في شهر يونيو الماضي، بالتعاون مع القنصلية العامة لفرنسا في جدة، وسفارة فرنسا في المملكة العربية السعودية، والرابطة الفرنسية التابعة للقنصلية الفرنسية. يهدف هذا التحدّي إلى تشجيع المواهب الواعدة على الخروج عن المألوف في مشاريعهم السينمائية، بالإضافة إلى اكتشاف العقول المبتكرة في عالم صناعة الأفلام المستقلة.

وتحظى الفرق المُرشحة للدخول في غمار هذا التحدّي الإبداعي، بفرصة الحصول على ورش عمل فنية وبرامج إرشادية ستقام بتاريخ 19و20 يوليو المقبل، على رأسها ورشة عمل في إخراج الأفلام يقودها المخرج فارس قدس، وورش عمل في الكتابة والمونتاج يقدمها المخرج وكاتب السيناريو أمجد الرشيد وأخرى في الإنتاج من تقديم المنتجة ديمة عازر، وبختام هذه الورش المثرية، ستستعد الفرق لخوض السباق يومَي 26و27 يوليو لمدة 48 ساعة، سيقضونها في تكريس مواهبهم لتحويل أفكارهم إلى أفلام قبل أن تدق ساعة الحسم، في حين سيتم الإعلان عن الفريقين الفائزين في 19 سبتمبر.

وسيتم اختيار الفريقين الفائزين من قبل لجنة تحكيم تضم الممثل المصري أحمد مالك والنجمة السعودية سارة طيبة، بالإضافة إلى المخرج وكاتب السيناريو الفرنسي كلود مورييراس. ومع انتهاء التحدّي سيتم الإعلان عن الفائزين بتاريخ 19 سبتمبر، حيث سيحظى قائدا الفريقين الفائزين بفرصة إقامة مميزة في المهرجان الدولي للأفلام القصيرة في كليرمون فيران بفرنسا لعام 2025، الذي تنظمه القنصلية الفرنسية في جدة.