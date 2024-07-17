«البرلمان العربي للطفل» يعزّز مهارات التحدث

الشارقة (الاتحاد)

في إطار فعاليات وأعمال الجلسة الرابعة من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل، وضمن أطر التعاون والشراكة المؤسسية، شارك الأطفال من مختلف دول الوطن العربي من أعضاء وعضوات البرلمان في ورشة عمل نفذها مركز الشارقة للتدريب الإعلامي التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. تم تنفيذ الورشة في استديوهات القناة الرياضية بمقر الهيئة، حيث قدمها المدرب والمحاضر الإعلامي البارز أحمد بوكلاه، الذي استعرض فيها موضوع «ملامح المتحدث الإعلامي».

وتضمنت الورشة التي شارك فيها 65 طفلاً يمثلون 16 دولة عربية مناقشة عدة نقاط مهمة تساهم في تطوير مهارات الأطفال في مجال الإعلام وتنميتهم الذاتية، بما يمكنهم من التحدث بثقة وفاعلية في الوسائط الإعلامية، ومواصلة دورهم البرلماني كممثلين عن الطفولة العربية.

واكتسب الأطفال مجموعة واسعة من مهارات التحدث الإعلامي والتهيئة والاستعداد، والذي يعد أمراً أساسياً في تنمية قدراتهم الشخصية والتواصلية، وتعلموا كيفية التحضير المتكامل للظهور الإعلامي، بدءاً من اختيار الهندام المناسب والاستعداد النفسي، إلى القراءة والاطلاع لإثراء حصيلتهم اللغوية والمعرفية. وتم تعزيز مهارات الأطفال في مجال إجراء المقابلات الإعلامية، حيث تعلموا كيفية وضع الأسئلة بشكل فعال والتعامل مع الضيوف بحيادية واحترام تام، وفهم أهمية الاستعداد الشامل، بما في ذلك التحضير الجيد للموضوعات المطروحة والتأكد من حصولهم على معلومات شاملة ودقيقة قبل إجراء أي مقابلة إعلامية، ما يعزز من مستوى ثقتهم بأنفسهم وجاهزيتهم للتواصل بشكل فعال ومؤثر في الوسائط الإعلامية.

وأشاد أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، بالدور البناء لورشة العمل وأكد أهمية تعزيز مثل هذه المبادرات في تحفيز الأطفال على تطوير مهاراتهم الإعلامية والتواصلية، ما يسهم في بناء جيل مستقبلي قادر على المشاركة الفعالة في شؤون المجتمع والعمل البرلماني بشكل عام. وأثنى الباروت على التعاون الكبير والبناء مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ودورها في دعم وتعزيز أعمال البرلمان العربي للطفل، فضلاً عن الجهود المبذولة من قبل إدارة وكوادر الهيئة في دعم البرلمان. وأكد على تواصل هذا الدور في تنظيم مركز التدريب الإعلامي لورشة ملامح المتحدث الإعلامي، والتي حققت نجاحاً كبيراً تمثل في استفادة أطفال الوطن العربي من محاورها، وخبرة أحمد بوكلاه في طرح الموضوعات ونقل خبراته بأسلوب سلسل للأطفال.