الخميس 18 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

علماء يرصدون 5 توهجات قوية على الشمس يوليو الجاري

علماء يرصدون 5 توهجات قوية على الشمس يوليو الجاري
18 يوليو 2024 10:05

أعلن معهد الجيوفيزياء التطبيقية الروسي أن العلماء رصدوا يوم 14 يوليو الجاري خمسة توهجات قوية على الشمس، أحدها من فئة Х العليا، بحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية اليوم.

وجاء في بيان المعهد أن التوهج استمر لمدة 29 دقيقة في نطاق الأشعة السينية في مجموعة البقع الشمسية 3738 (S12W39)" مشيراً إلى حدوث توهجات شمسية من فئة М5.0, М2.7, М1.7، و من فئة М3.0".

أخبار ذات صلة
خبراء لـ«الاتحاد»: نجاح وساطة الإمارات في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا إنجاز دبلوماسي غير مسبوق
الكرملين: لم نحصل على شيء من ترامب سوى استمرار الحوار

ويشير العلماء إلى أنه بعد هذه التوهجات، كان مستوى تأثير الأشعة السينية الشمسية على الغلاف الأيوني للأرض، وفقا لبيانات الطقس الفضائي، عند مستوى R3 (قوي) على مقياس من خمسة مؤشرات، حيث الأعلى هو R5 (شديد).

المصدر: وام
روسيا
الفضاء
الشمس
آخر الأخبار
287 لاعباً في «النسخة الأولى» لدوري الإمارات للرياضات الإلكترونية
الرياضة
287 لاعباً في «النسخة الأولى» لدوري الإمارات للرياضات الإلكترونية
اليوم 11:30
دراجة تشارك في «أولمبياد باريس» بعد «حادث مقطورة»!
دراجة تشارك في «أولمبياد باريس» بعد «حادث مقطورة»!
اليوم 11:18
الذهب
اقتصاد
الذهب يلمع بفضل توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية
اليوم 11:09
قتلى بحريق مبنى في مدينة نيس الفرنسية
الأخبار العالمية
قتلى بحريق مبنى في مدينة نيس الفرنسية
اليوم 11:04
منصور بن زايد: «يوم عهد الاتحاد» يوم تاريخي يجسد قيم الوحدة والتكاتف بين أبناء الإمارات
علوم الدار
منصور بن زايد: «يوم عهد الاتحاد» يوم تاريخي يجسد قيم الوحدة والتكاتف بين أبناء الإمارات
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©