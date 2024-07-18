«إيمنيم» في «حفلات يا سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

ينضم أسطورة موسيقى الهيب هوب العالمي «إيمنيم» إلى مجموعة من نجوم الموسيقى والفن في النسخة الـ16 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولاـ 1 في أبوظبي، حيث من المقرر أن يحيي حفلاً 7 ديسمبر المقبل، ضمن «حفلات يا سلام» لما بعد السباق 2024.



ويقدم نجم الراب الأميركي عرضه للمرة الثانية ضمن سباقات الجائزة الكبرى لهذا العام، وسيكون عشاق الموسيقى على موعد مع أمسية لا تنسى مع عودة «إيمنيم» إلى منصات المسرح، بعد 5 أعوام من الغياب عن العروض الموسيقية الحية الكبرى. ويفتتح «إيمنيم» جولته الغنائية خلال سباق جائزة الولايات المتحدة الأميركية الكبرى للفورمولاـ 1 المرتقب خلال شهر أكتوبر.



حصد «إيمنيم» خلال مسيرته الفنية 15 جائزة جرامي، وفاز بجازة أوسكار، ويعد ألبومه الذي يحمل عنوان Recovery والصادر عام 2010، أول ألبوم في الولايات المتحدة الأميركية يحقق التصنيف البلاتيني رقمياً. وفي مارس 2021 أصبح ألبومه الأكثر نجاحاً والذي يحمل عنوان Curtain Call: The Hits، أول ألبوم لموسيقى الهيب هوب يمضي عقداً كاملاً على قائمة Billboard لأفضل 200 ألبوم، وخلال مسيرته قدم باقة من الأغنيات الشهير التي حققت رواجاً واسعاً منها: The Real Slim Shady وRap God.

وأعلنت النسخة السادسة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولاـ 1 في أبوظبي عن 3 من 4 كبار النجوم الذين سيقدمون عروضهم في «الاتحاد بارك»، ومنهم «مارون 5» و«ميوز»، لتكون «حفلات يا سلام» لما بعد سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي لموسم 2024، محطة ترفيهية مدهشة لمحبي الفورمولاـ 1 على اختلاف أذواقهم.

وقال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إثارة»: ندرك بأن المشجعين ينتظرون «حفلات يا سلام» لما بعد السباق بشغف، ويسرنا أن نستضيف هذا العام نجم الراب العالمي «إيمنيم» الذي يمتلك موهبة مذهلة، نتطلع لاستعراضها خلال بطولة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولاـ 1 في أبوظبي، إلى جانب فريقي «ميوز» البريطاني و«مارون 5» الأميركي، ما يضمن لمشجعينا مستويات لا تضاهى من المتعة والترفيه ويرسخ مكانة سباق جائزة أبوظبي الكبرى كفعالية عالمية تقدم مستوى غير مسبوق من التشويق في الرياضة والترفيه.