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الرياضة

سلة أميركا تكسب صربيا في أبوظبي

سلة أميركا تكسب صربيا في أبوظبي
18 يوليو 2024 19:37


أبوظبي (الاتحاد)

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فازت أميركا على صربيا 105-79، ضمن مباريات المنتخب الأميركي لكرة السلة في أبوظبي، وحضر اللقاء الذي أقيم في «الاتحاد أرينا» 12517 متفرجاً استمتعوا بالأداء الاستثنائي لنجوم «كتيبة الأحلام».
وقدم النجم الأميركي، ستيفن كاري، أداءً مذهلاً خلال مشاركته في المباراة، لتكريم الراحل ديان ميلويفيتش، اللاعب الصربي السابق، والذي كان مساعد مدرب فريق جولدن ستيت واريورز الذي يلعب كاري له، حيث توفي إثر نوبة قلبية أصيب بها أثناء عشاء للفريق في الليلة السابقة بينما كان يبلغ 46 عاماً.
وسجل النجم المتألق كاري أول 9 نقاط لفريقه في المباراة، ليعود ويسجل 9 نقاط متتالية للمنتخب الأميركي، ويعززها بأربع نقاط إضافية في الربع الثاني، وأنهى كاري المباراة مُسجلاً 24 نقطة، بما فيها 18 نقطة في النصف الأول، لينجح المنتخب الأميركي المصنف الأول عالمياً في الفوز 105-79 على نظيره الصربي، صاحب المركز الرابع على مستوى العالم. 
ويتوجه المنتخب الأميركي إلى «ذا أو 2 أرينا» في لندن، لخوض مواجهتين، الأولى يوم السبت أمام جنوب السودان الذي يسجل مشاركته الأولى في الأولمبياد، والثانية يوم الاثنين ضد ألمانيا الفائز بكأس العالم لكرة السلة 2023.
وقال ستيف كير، مدرب المنتخب الأميركي: «يتطور مستوانا بالتدريج، ونمضي قدماً على المسار الصحيح، أعجبني المستوى الذي قدّمه اللاعبون، لا سيما الأداء الدفاعي القوي ومحاولتهم إرهاق صربيا من خلال الضغط على الكرة والدفاع».
تعد المباراة استعداداً جيداً للمنتخب الأميركي لخوض مباراته الافتتاحية ضمن أولمبياد باريس، أمام صربيا 28 يوليو الجاري، وتضم مجموعة الولايات المتحدة، منتخب جنوب السودان أيضاً. 
للعام الثاني على التوالي، تستضيف العاصمة أبوظبي مباريات المنتخب الأميركي لكرة السلة التي تجمع أبرز مواهب اللعب، بما يُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة استثنائية لاستضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية، ومحطة دائمة مفضلة للمنتخب الأميركي، ورابطة كرة السلة الأميركية. 

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