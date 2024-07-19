«السنع الإماراتي».. ورشة صيفية لنادي الذيد

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات صيف الشارقة وأسبوع الهوية الوطنية، نظم نادي الذيد لمنتسبي الصيفي ورشة عن السنع الإماراتي والعادات الأصيلة قدمها خليفة راشد بن حمود الطنيجي الباحث في التراث الإماراتي.

وتحدث فيها عن السنع في استقبال وإكرام الضيف وآداب تعامل بها الإماراتيون في الماضي وظلوا محافظين عليها حتى اليوم، منها السنع في آداب الاستئذان ودخول المجالس وفي مناسبات الفرح أو العزاء.

في المناسبة، كرّم سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، خليفة بن حمود الطنيجي على المعلومات القيمة، كما كرّم عبيد بن غرير الكتبي أحد المهتمين بالتراث الإماراتي.

وأشار بن هويدن إلى أهمية هذه الورش في تأصيل العادات والهوية الوطنية وغرسها في نفوس الأبناء، والتي تتلاقى مع جهود القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة السنع بين الأجيال.