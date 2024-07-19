الجمعة 19 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«السنع الإماراتي».. ورشة صيفية لنادي الذيد

جانب من الورشة
19 يوليو 2024 17:32

الشارقة (الاتحاد) 
ضمن فعاليات صيف الشارقة وأسبوع الهوية الوطنية، نظم نادي الذيد لمنتسبي الصيفي ورشة عن السنع الإماراتي والعادات الأصيلة قدمها خليفة راشد بن حمود الطنيجي الباحث في التراث الإماراتي.
وتحدث فيها عن السنع في استقبال وإكرام الضيف وآداب تعامل بها الإماراتيون في الماضي وظلوا محافظين عليها حتى اليوم، منها السنع في آداب الاستئذان ودخول المجالس وفي مناسبات الفرح أو العزاء.
في المناسبة، كرّم سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، خليفة بن حمود الطنيجي على المعلومات القيمة، كما كرّم عبيد بن غرير الكتبي أحد المهتمين بالتراث الإماراتي.
وأشار بن هويدن إلى أهمية هذه الورش في تأصيل العادات والهوية الوطنية وغرسها في نفوس الأبناء، والتي تتلاقى مع جهود القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة السنع بين الأجيال.

أخبار ذات صلة
العنود الحوسني: «السنع» مهارة وقوة ناعمة
السنع الإماراتي
ورشة
نادي الذيد
آخر الأخبار
مايكروسوفت تعلن إصلاح العطل التقني
الأخبار العالمية
مايكروسوفت تعلن إصلاح العطل التقني
اليوم 15:44
ذياب بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج دفعة من منتسبي الخدمة الوطنية
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج دفعة من منتسبي الخدمة الوطنية
اليوم 18:26
ملعبا ريال مدريد وبرشلونة مرشحان لاستضافة «مونديال 2030»
الرياضة
ملعبا ريال مدريد وبرشلونة مرشحان لاستضافة «مونديال 2030»
اليوم 18:23
بايدن خلال تجمع انتخابي
الأخبار العالمية
تحديد موعد استئناف بايدن لحملته الرئاسية
اليوم 18:13
إسبانيا تنفي مزاعم تناول المنشطات في «أولمبياد برشلونة»
الرياضة
إسبانيا تنفي مزاعم تناول المنشطات في «أولمبياد برشلونة»
اليوم 18:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©