الجمعة 19 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

الكشف عن متحجرة ديناصور عمرها 200 مليون عام

علماء يستخرجون متحجرة الديناصور في البرازيل
19 يوليو 2024 17:51

كشفت الأمطار الغزيرة، التي تسببت في فيضانات تاريخية في جنوب البرازيل، عن متحجرة ديناصور يعود تاريخها إلى حوالى 200 مليون عام في "حالة جيدة جداً من الحفظ"، وفق فريق العلماء الذي اكتشفها.
جرى التعرف على هذه المتحجرة في مايو الماضي، في منطقة "ساو جواو دو بوليسين"، على بعد حوالى 300 كيلومتر من "بورتو أليغري"، في أحد منخفضات "البامبا" التي تزخر بكنوز كثيرة تثير اهتمام محبي علم الحفريات في البرازيل.

يعود تاريخ المتحجرة إلى العصر الترياسي، أي في الفترة من 250 إلى 200 مليون سنة قبل الميلاد، قبل العصر الجوراسي، الذي عُرف عالمياً بفضل فيلم "جوارسيك بارك" الهوليوودي الشهير.
بعد أربعة أيام من أعمال التنقيب، تمكّن فريق من علماء الحفريات من جامعة "سانتا ماريا" الفدرالية (UFSM) من إزالة ونقل كتلة الصخور التي تحتوي على الهيكل العظمي المتحجر إلى مركز أبحاثها.
وبحسب الملاحظات الأولى لهذا المركز الشهير، تعود المتحجرة إلى عينة من عائلة الهيريراصوريات، وهي حيوانات آكلة للحوم طويلة الذيل كانت تسير على قدمين وتسكن الأراضي التي تقع حالياً في الأرجنتين والبرازيل.

يقول رودريغو تيم مولر المسؤول عن عمليات التنقيب "إنها ليست فقط من أقدم حفريات الديناصورات في العالم، لكنّها أيضاً في حالة جيدة جداً من الحفظ، وستزوّدنا بالكثير من المعلومات حول تشريح هذه الديناصورات".
ويشير مولر إلى أن من المحتمل أن يكون هذا الكشف هو المتحجرة الثانية الأكثر اكتمالا المعروفة حتى الآن في عائلة الهيريراصوريات.
فقد شهدت المنطقة نفسها اكتشاف متحجرة أولى عام 2014، ما سمح بالتعرف على نوع جديد ذي مخالب معقوفة، سُمّي gnathovorax cabreirai.
ستكون هناك حاجة لإجراء الكثير من التحليلات حتى يتمكن العلماء من تحديد ما إذا كانت المتحجرة، المستخرجة من الصخر في مايو، تنتمي إلى النوع نفسه أم لا.

أخبار ذات صلة
ديناصور عمره 150 مليون سنة.. للبيع

يشير رودريغو تيم مولر إلى أن هذا العمل "دقيق جداً، ويكاد يكون جراحياً"، وقد يستغرق "أشهراً عدة".
ويشدد على أن "أصغر جزء يمكن أن يحتوي على معلومات لا يمكننا الحصول عليها إذا تعرّض للتلف".
في نهاية العمل، يُتوقع نشر نتائج البحث في مجلة علمية.
- تسريع التآكل
تخفي سهول "البامبا" في جنوب البرازيل، بالقرب من الحدود مع الأرجنتين والأوروغواي، تحت تربتها الحمراء حوالي مئة من الرواسب الغنية بالحفريات التي تكشف عن كنوز من عصر الديناصورات الأولى.
وأدّت الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي ضربت المنطقة في مايو الماضي، إلى مقتل أكثر من 180 شخصاً، وتسببت في أضرار مادية هائلة.

وفي ما يتعلق بأبحاث علم الحفريات، لعبت هذه الترسبات الاستثنائية دوراً مفيداً جزئياً، من خلال "تسريع التآكل"، وبالتالي الكشف عن المتحجرة من عائلة الهيريراصوريات، والتي لم يكن من الممكن اكتشافها إلا بعد وقت طويل في الظروف العادية، وفق رودريغو تيم مولر.
لكن لها أيضاً عيوب، إذ إن الأمطار الغزيرة "تدمّر الكثير من المواد" في المتحجرات، وخصوصاً الشظايا الصغيرة.
لهذا السبب، يراقب علماء الحفريات الرواسب عن كثب، ويبحثون عن الأجزاء المكشوفة في الهواء الطلق، ويضاعفون جهودهم أثناء عمليات التنقيب حتى يتمكنوا من استعادة الحفريات في أفضل حالة ممكنة.

المصدر: آ ف ب
ديناصورات
ديناصور
ديناصورات ومتحجرات
آخر الأخبار
مايكروسوفت تعلن إصلاح العطل التقني
الأخبار العالمية
مايكروسوفت تعلن إصلاح العطل التقني
اليوم 15:44
ذياب بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج دفعة من منتسبي الخدمة الوطنية
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج دفعة من منتسبي الخدمة الوطنية
اليوم 18:26
ملعبا ريال مدريد وبرشلونة مرشحان لاستضافة «مونديال 2030»
الرياضة
ملعبا ريال مدريد وبرشلونة مرشحان لاستضافة «مونديال 2030»
اليوم 18:23
بايدن خلال تجمع انتخابي
الأخبار العالمية
تحديد موعد استئناف بايدن لحملته الرئاسية
اليوم 18:13
إسبانيا تنفي مزاعم تناول المنشطات في «أولمبياد برشلونة»
الرياضة
إسبانيا تنفي مزاعم تناول المنشطات في «أولمبياد برشلونة»
اليوم 18:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©