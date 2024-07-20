انطلاق مهرجان الأقصر للمانجو الخميس المقبل

تستضيف مكتبة مصر العامة، المطلة على طريق الكباش الفرعوني بمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر، في 25 من الشهر الجاري، مهرجان الأقصر الأول للمانجو، والذي يقام في إطار مساعي المدينة الغنية بآثار الفراعنة لتنويع منتجها السياحي وجذب مزيد من الزوار المصريين والعرب والأجانب.

ويستحضر المهرجان، الذي يتزامن مع احتفالات العالم بيوم المانجو الذي يحل في النصف الثاني من شهر يوليو في كل عام، صورة المانجو في التاريخ والأدب والفنون البصرية، حيث تقام ندوة حوارية وورش عمل تتناول تلك الجوانب، بجانب معرض فني للمصور الفنان رضوان أبوالمجد، إضافة إلى برنامج فني وعروض لفرق الفنون الشعبية وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة.

وقال رئيس المهرجان عادل زيدان، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم السبت، إن المهرجان يأتي في إطار السعي لتنويع المنتج السياحي لمدينة الأقصر التي تضم بين جنباتها مئات المقابر وعشرات المعابد التي شيدها قدماء المصريين قبل آلاف السنين، وتشجيع السياحة الداخلية وتعظيم دور ما يعرف بسياحة المهرجانات في جذب مزيد من السياح، والإضاءة على التاريخ الزراعي للمدينة التي عرفت الكثير من أسرار الزراعة والري في مصر القديمة، والتي تسجلها النقوش والجداريات الفنية التي تزين جدران وأسقف المقابر والمعابد.

وأضاف أن المهرجان يستهدف جوانب عدة، سياحية وزراعية واقتصادية، مثل تشجيع إقامة المهرجانات السياحية المتعلقة بمواسم زراعية مثل كسر قصب السكر وجني العنب وغير ذلك من المواسم، ودعم خطط التوسع في زراعة المانجو بهدف التصدير للخارج، وإطلاق مبادرة لزراعة 1000 فدان من المانجو.

يذكر أن مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر تعد أحد أهم مقاصد السياحة الثقافية بمصر والعالم، وذلك لما تضمه بين جنباتها من مئات المقابر وعشرات المعابد التي شيدها قدماء المصريين في شرق المدينة وغربها.

كما تضم طريق المواكب الفرعونية الذي يعرف بـ «طريق الكباش»، ويمتد بطول 2700 متر ليربط بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين، وهو الطريق الذي سيقام على جانبه الغربي مهرجان الأقصر الأول للمانجو، وقد سبق لمنظمة السياحة العالمية، أن منحت المدينة لقب عاصمة السياحة الثقافية بالعالم لعام 2016.