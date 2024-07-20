أحمد رزق.. يستعد لـ «25 ينادر»

سعيد ياسين (القاهرة)

تم ترشيح أحمد رزق لبطولة فيلم «25 ينادر»، تأليف طارق البدوي وإخراج فاضل الجارحي، وتدور أحداثه حول شاب جامعي يواجه مشاكل كثيرة، فيفكر في السفر إلى أبوظبي بحثاً عن فرصة عمل، لكنه يعود سريعاً لتسلم وظيفته الحكومية، وأثناء ذلك يتعرض لحادث يفقد ذاكرته على أثره، ليتعرض لمواقف كوميدية عدة.

وقد انتهى رزق من تصوير دوره في مسلسل «حرب الجبالي»، بعدما تأجل لأكثر من مرة لأسباب تسويقية، ويُعرض خلال الموسم الشتوي المقبل، وقال إن أحداث المسلسل تدور في إطار تشويقي حول الصراع بين الخير والشر، من خلال تجار الأقمشة والمجوهرات في حي الجمالية الشعبي بالقاهرة، ويجسد فيه شخصية شاب يتعرض شقيقه لمشاكل صحية، فيقوم بالتبرع له بكليته دون علم أحد من الأسرة، في ظل الكثير من المفارقات والمشاكل العائلية، ويشارك في البطولة صلاح عبدالله وسوسن بدر ورياض الخولي وفردوس عبدالحميد وهبة مجدي، تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

ومن المقرر أن يشارك أحمد رزق في مسرحية «ميمو» التي تُعرض للعام الثالث ضمن موسم الرياض، مع أحمد حلمي وهنا الزاهد وحمدي الميرغني، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثها حول شخص مهمش من أسرته والمجتمع، ويحاول النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث يختلف عن توقعاته وخطته التي رسمها.

تاجر آثار

كان رزق قد شارك في رمضان الماضي في مسلسل «بيت الرفاعي»، بطولة أمير كرارة وسيد رجب، وإخراج أحمد نادر جلال، وجسد خلاله شخصية تاجر آثار يعيش في صراعات كبيرة.